El director ejecutivo del Consejo de Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, consideró que la libertad de prensa en el Perú corre peligro, pues no se dan los espacios suficientes para que los periodistas puedan desempeñar sus funciones con normalidad. Explicó que la falta de diálogo de las autoridades con los medios impide que se informe adecuadamente a la población.

En declaraciones a RPP, indicó que es grave que no se permita la participación de los periodistas en las actividades oficiales y que los ministros no declaren luego de las sesiones del Consejo de Ministros.

“Hay un divorcio entre el gobierno y medios de comunicación. Los periodistas no pueden entrar a actos públicos, por ley se ha dado esa disposición. Que no haya conferencia luego de los Consejos de Ministros es algo gravísimo. Ellos tienen que dar declaraciones, esto no es exclusivo del presidente (Pedro) Castillo, lo hemos visto también en el gobierno de (Manuel) Merino”, aseveró.

Con relación a las declaraciones de la vicepresidenta Dina Boluarte, quien pidió a los medios no hacer “las mismas preguntas” y ser más “proactivos”, Salazar consideró que se trata de palabras contrarias a la democracia, pues el rol de la prensa es el de fiscalizar.

“La libertad de expresión está en riesgo, no cabe ninguna duda. Declaraciones como esas (las de Dina Boluarte) afectan el ecosistema democrático. (...) Estamos hablando de derechos que están cogidos en el derecho internacional. Acá no hay medias tintas”, sostuvo.

Reiteran invitación para firma de compromisos

Salazar informó que, durante la reunión que sostuvo con el presidente Pedro Castillo, el último miércoles, lo invitó a firmar un compromiso por la libertad de expresión, el cual recoge planteamientos de las declaraciones de Chapultepec y de Salta.

“En aras de que haya mas cercanía, nos hemos reunido el miércoles por la noche con el presidente Castillo para llevarle las declaraciones de Chapultepec y de Salta, las cuales son compromisos por la libertad de expresión, el presidente se ha comprometido a estudiarlas con su equipo y nos dijo que nos daría una respuesta por escrito”, refirió.

¿Qué dicen las declaraciones propuestas a Castillo?

La declaración de Chapultepec establece, entre otras cosas, que no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.

“La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”, se lee entre los principios que se impulsan.

En el caso de la declaración de Salta, se propone un marco de acción para salvaguardar la independencia de los medios de comunicación en el entorno digital.

“Los Estados deben garantizar, a quienes cumplen la función de informar, un ambiente libre de violencia y amenazas en el espacio digital. Las agresiones deben ser investigadas con prontitud y sancionadas apropiadamente”, se precisa entre sus principales planteamientos.

