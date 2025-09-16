La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) criticó las declaraciones del presidente del Parlamento, José Jerí, quien trató de normalizar el intento de incluir artículos de “contrabando” durante la sesión plenaria del miércoles 10 de setiembre.

“No es una ley de contrabando, es una práctica parlamentaria, que cuando tengan que regularse algunos aspectos se puedan usar algunos instrumentos legales a disposición”, exclamó Jerí el viernes 12 de setiembre, en Canal N.

Jerí incluso minimizó el reclamo de Juárez y de su colega Rosangella Barbarán cuando tres legisladores plantearon incluir cambios sobre el Instituto de Radio y Televisión [IRTP]; la Agencia Nacional de Infraestructura [ANIN] y presupuesto en un texto sobre saneamiento de límites en Huancavelica. “Dos congresistas”, respondió a Canal N consultado sobre dicha protesta.

El presidente del Congreso dijo que “lo que importa es que pasó como una anécdota”.

Juárez lamentó las expresiones de Jerí porque -puntualizó- se pretende normalizar “un tema que es absolutamente irregular”

Puntualizó que no se pueden ingresar normas o artículos de temas “que no tienen nada que ver” con la ley que se está debatiendo.

“Eso es irregular y normalizar eso de parte del presidente (del Congreso) me parece grave”, sentenció Patricia Juárez.

El miércoles 10 de setiembre, al filo de las 11 de la noche tres legisladores intentaron introducir disposiciones totalmente distintas al tema del dictamen. Tras el reclamo de Juárez, Barbarán y Norma Yarrow, el texto de la Comisión de Descentralización pasó a cuarto intermedio.

“Otra vez se pretende aprovechar una norma que se trata de saneamiento de límites y que no tiene absolutamente nada qué ver acá. Esto se llama incorporar temas de contrabando y eso nosotros lo hemos rechazado siempre”, exclamó Juárez.