Resumen

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Incidente ocurrió durante un viaje de trabajo vinculado a un operativo de control que se desarrollaba en dicha jurisdicción. (Foto: Andina)
Incidente ocurrió durante un viaje de trabajo vinculado a un operativo de control que se desarrollaba en dicha jurisdicción. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República del Perú informó que el contralor general, César Aguilar Surichaqui, sufrió una descompensación mientras realizaba actividades oficiales en la región Ayacucho.

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