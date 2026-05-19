Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Contraloría General de la República del Perú informó que el contralor general, César Aguilar Surichaqui, sufrió una descompensación mientras realizaba actividades oficiales en la región Ayacucho.
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