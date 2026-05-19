La Contraloría General de la República del Perú informó que el contralor general, César Aguilar Surichaqui, sufrió una descompensación mientras realizaba actividades oficiales en la región Ayacucho.

A través de un comunicado, la entidad precisó que el incidente ocurrió durante un viaje de trabajo vinculado a un operativo de control que se desarrollaba en dicha jurisdicción. Tras presentar problemas de salud, el funcionario fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

Comunicado de la Contraloría de la República.

Según indicó la Contraloría, el estado de salud del contralor se encuentra estable.

La institución detalló, además, que el hecho ocurrió en medio de actividades relacionadas con acciones de supervisión y control gubernamental en Ayacucho. No obstante, aseguró que los equipos técnicos y operativos desplegados en la región continúan trabajando con normalidad.

“La continuidad de las labores de control programadas está garantizada”, señaló la entidad en su pronunciamiento.