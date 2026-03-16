La Contraloría General de la República inició una investigación a la comisión que presuntamente favoreció al consorcio vinculado al padre de la conductora de televisión Brunella Horna, que obtuvo un contrato con Essalud para brindar servicio de alimentación en el Hospital II Hospital Luis Heysen Inchaustegui de Chiclayo.

A través de un oficio enviado al presidente ejecutivo de Essalud, Luis Rosales, informó del inicio del proceso de recopilación de información sobre el concurso público y la contratación del servicio en dicho nosocomio.

Para ello se designó al equipo de recopilación, que estará conformado por Flor de María Mendoza Beoutis (supervisora), Grecia Joselyne Amorós Ángeles (jefa de comisión), Giuliano Nicola Terrones Tello y Janet Elvira Escobar Escobar (integrantes).

Oficio enviado por la Contraloría General de la República a Essalud.

Como se recuerda, “Cuarto Poder” reveló el último domingo la existencia de presuntos vínculos entre el consorcio que obtuvo un contrato con EsSalud para brindar servicio de alimentación en el Hospital II Hospital Luis Heysen Inchaustegui y el entorno familiar de Brunella Horna.

De acuerdo con el reportaje, en abril de 2025 el Consorcio del Norte fue adjudicado con un contrato por S/2 millones 103 mil 442 para encargarse de la compra de insumos, preparación y traslado de alimentos destinados a pacientes hospitalizados en ese establecimiento de salud. El servicio tiene una duración de 12 meses.

El programa indicó que dentro del consorcio participa la empresa Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., cuya representante es Magna Sánchez Terán. Según la investigación periodística, el número telefónico consignado por esta compañía en registros vinculados a contrataciones públicas estaría asociado a Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella Horna.

El reportaje también mostró imágenes y registros en redes sociales en los que Sánchez aparece junto a integrantes de la familia Horna, entre ellos Jessica y Karina Horna, además de Adolfo Horna. Según el programa, la representante del consorcio negó en un primer momento tener vínculo con esa familia y afirmó no recordar haber tenido contratos con Essalud.