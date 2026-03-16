Resumen

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La Contraloría abrió investigación a comisión que presuntamente favoreció a consorcio vinculado al padre de Brunella Horna. (Foto: GEC)
La Contraloría abrió investigación a comisión que presuntamente favoreció a consorcio vinculado al padre de Brunella Horna. (Foto: GEC)
/ MARIO ZAPATA
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República inició una investigación a la comisión que presuntamente favoreció al consorcio vinculado al padre de la conductora de televisión Brunella Horna, que obtuvo un contrato con Essalud para brindar servicio de alimentación en el Hospital II Hospital Luis Heysen Inchaustegui de Chiclayo.

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