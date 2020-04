La primera congresista contagiada con coronavirus, Leslye Lazo (Acción Popular), recibió el alta médica ayer (sábado), luego de permanecer cuatro días hospitalizada por presentar un cuadro de neumonía provocado por esa enfermedad.

Su esposo, Julio Chávez, quien es alcalde del distrito de San Martín de Porres, continúa hospitalizado por el mismo mal.

“He sido dada de alta y me encuentro en el día 14 de mi fase de contagio, por lo que podré regresar a casa y reunirme con mi menor hijo. Le doy gracias a Dios y a vuestras oraciones por haber superado esta terrible enfermedad, y ruego que pronto mi esposo pueda ser dado de alta”, dijo en sus redes sociales.

La legisladora dialogó con El Comercio hoy (domingo) y contó que ya se encuentra estable, aunque aún debe superar los efectos de la neumonía. Agregó que su esposo también ha mejorado, por lo que espera que abandone el hospital en los próximos días.

“Me dan de alta porque ya no necesito [que me administren] oxígeno. El virus me atacó los pulmones y todavía pasarán aproximadamente dos semanas para superar los efectos de la neumonía", precisó.

Lazo reportó el 7 de abril pasado que ella y su esposo dieron positivo por coronavirus. Agregó que se encontraban aislados desde la aparición de los primeros síntomas y no tuvo contacto con sus colegas de bancada desde el 26 de marzo.

La legisladora señaló que se mantiene en contacto telefónico con sus colegas de bancada y su despacho permanece en funciones.

Los congresistas Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso) y Felipe Castillo (Podemos Perú) informaron que dieron positivo por coronavirus tras realizarse la prueba rápida de detección. Ambos permanecen aislados en sus casas.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Cuánto durará la cuarentena por coronavirus en Perú?

Después que se reportaron los primeros casos de coronavirus en el Perú, el presidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia nacional por 15 días ante el avance del COVID-19 en el Perú. A través de este Decreto Supremo se busca la prevención y el control para evitar la propagación del coronavirus en el territorio nacional.

Sin embargo, luego se anunció que habrá prórroga por el bien de todos los peruanos, y se extenderá este periodo de emergencia nacional por 13 días más, es decir hasta el 12 de abril.

VIDEO RELACIONADO:

La historia del policía fallecido a causa del COVID-19

Coronavirus en Perú: la historia del policía fallecido a causa del COVID-19

TE PUEDE INTERESAR: