El director ejecutivo de Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, advirtió que la denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas a quienes acusa de supuesto reglaje por hacer un reportaje sobre él es un intento de amedrentar a medios de comunicación para generar una autocensura.

En declaraciones a Canal N, aseguró que la posición institucional es de “rechazo” a este tipo de medidas tomadas por el exministro censurado y actual asesor cercano de Dina Boluarte.

“Lo que ha hecho Juan José Santiváñez es un ataque frontal a un grupo de periodistas, hasta al camarógrafo, poco más le falta para denunciar al guachimán del canal; de amedrentamiento, de persecución. Es una forma de decir ‘si ustedes cubren o reportean sobre mí, miren lo que se viene’”, señaló.

Santiváñez denunció penalmente por presunto reglaje a periodistas del programa dominical “Punto Final”, de Latina Televisión, ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina. El exministro incluye en su acusación a Mónica Delta, al director del programa, Juan Subauste Gildemeister, al periodista Carlos Hidalgo, al camarógrafo Jorge Ramírez y a la empresa televisiva en sí.

Para Salazar, el uso de la figura de reglaje es “descabellada”. “Me gustaría creer que justamente por ser así de descabellada se va a caer rápidamente. El reglaje es una actividad delictiva pero que busca un propósito también delictivo. En el caso del periodismo el propósito es informar a la gente de asuntos que merecemos saber porque vivimos en una democracia, quiero creer”, comentó.

Esto es parte de lo que el representante del CPP llamó una “instrumentalización de la ley” que viene ocurriendo en el último año y que está comenzando a ser una tendencia que preocupa y que puede ser usada contra diversos medios de comunicación, incluso apelando a figuras como organización criminal.

“Es fácil hoy en día poder perseguir a un periodista o un medio de comunicación bajo esta figura. Esperaríamos que las autoridades de la justicia puedan leer entre líneas y puedan darse cuenta que lo que hay aquí es amedrentamiento y que Santiváñez y otros funcionarios públicos que usan estas medidas contra periodistas lo hacen para buscar que haya autocensura”, advirtió.

Por esta tendencia que resaltó está incrementando en los últimos meses, y ante la falta de transparencia y de voluntad por parte la presienta de declarar ante la prensa, Rodrigo Salazar calificó al gobierno de Dina Boluarte como “el menos transparente en los últimos 25 años”.

“En el pasado ha habido presidentes, sin duda, que no tuvieron la mejor relación con la prensa. Alejandro Toledo, por ejemplo, pero no había una cortina que se cerraba contra la libertad de prensa o la información pública”, recalcó.

Salazar puso como ejemplo las restricciones que puso el Ejecutivo a los intentos de periodistas para acceder a informes que terminaron siendo usados para el aumento del sueldo de Boluarte. “Se lo negaron al diario El Comercio y a otros medios de comunicación (...) Es una forma de decir que no quiero que se conozca la información pública, no quiero que se sepa. Eso no es democracia”, insistió.