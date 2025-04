Las denuncias de afiliaciones indebidas y firmas falsas para la inscripción de partidos políticos han generado tres interrogantes clave: ¿cuáles son las consecuencias para los partidos políticos? ¿Qué medidas se pueden adoptar para que se establezcan candados y evitar que se repita esta situación? y ¿Los ciudadanos afectados pueden presentar denuncia penal?

A continuación, Alejandro Rospigliosi, abogado experto en derecho electoral; José Tello, exministro de Justicia y DD.HH. y Enzo Elguera, abogado experto en derecho electoral lo responden:

1. ¿Cuáles son las consecuencias para los partidos por la afiliación indebida y el uso de firmas falsas?

Alejandro Rospigliosi, abogado experto en derecho electoral

Lo que corresponde es que la Fiscalía de la Nación inicie investigación a los partidos político, pero también a las autoridades del JNE y del Reniec como corresponsable. La ley establece que cuando hay responsabilidad penal en un partido, estos pueden ser disueltos. No obstante, eso solo se determina a través de un fallo judicial.

Nada impide que el procurador del JNE pueda presentar una medida cautelar ante el Poder Judicial solicitando la suspensión de determinado partido, mientras dure la investigación en su contra. Es una posibilidad para evitar que continúen engañando a los ciudadanos.

José Tello, exministro de Justicia y DD.HH.

Esto partidos, lamentablemente, no pueden ser sancionados, porque no hay un marco normativo. No se les puede cancelar ni suspender, porque ya estamos en un proceso electoral en curso. No existe una causal para disolver a una agrupación por el uso de firmas falsas. Hay un vacío legal y el Congreso está llamado a regular eso.

Enzo Elguera, abogado experto en derecho electoral

Esto irá a una investigación en el Ministerio Público, porque si bien Reniec tiene responsabilidad de filtrar las firmas, no puede determinar la veracidad de estas. La justicia lo puede hacer a través de un peritaje. Y [una suspensión] a los partidos no va a pasar. Se debe esperar un proceso, que haya una sentencia, y las investigaciones y juicios en el Perú no son cortos, sino largos.

2. ¿Qué medidas se pueden adoptar para que se establezcan candados y evitar que se repita esta situación?

Alejandro Rospigliosi, abogado experto en derecho electoral

La jefa del Reniec está diciendo que ya usaron su creatividad para generar un programa que reduzca el riego de la identidad falsificada, pero que recién se usará en las próximas elecciones. ¿Por qué no se usó para este proceso? Si había una herramienta de prevención, es un despropósito que no se haya usado.

José Tello, exministro de Justicia y DD.HH.

Acá tienen que darse una serie de cambios normativos. Se debe regular el artículo 14.1 de la Ley de Organizaciones Política, que habla de la declaratoria de ilegalidad. Ahí se hace mención de una conducta antidemocrática. A través de una ley aclaratoria se debe dejar en claro que también constituye una conducta antidemocrática falsear información en la materia de afiliaciones, sobre todo cuando se trata de la inscripción de un partido.

Y en la norma que regula el proceso de inscripción de partidos políticos, se debe incorporar un artículo que señale que ante cualquier indicio de falsificación de firmas se suspende la inscripción con cargo a que se determine en una instancia penal.

Enzo Elguera, abogado experto en derecho electoral

Los congresistas no se han puesto en el supuesto del uso de fábrica de firmas falsas [para la inscripción de un partido], evidentemente se debe corregir, porque sí hay un vacío legal. Y, además, se debe recordar que los que legislan pertenecen a partidos políticos, es complejo que ellos perfeccionen este tipo de normas, porque les calza este tipo de vacíos legales.

3. ¿Los ciudadanos afectados pueden presentar denuncia penal contra los partidos políticos?

Alejandro Rospigliosi, abogado experto en derecho electoral

Sí, contra los dirigentes de los partidos políticos, pero también contra los integrantes del pleno del JNE y de la jefa del Reniec. Acá ha habido una falta de diligencia, se ha registrado cualquier barbaridad y desde el sistema electoral están buscando cualquier pretexto para eludir su responsabilidad.

José Tello, exministro de Justicia y DD.HH.

Como recomendación a las personas afectadas, les diría que interpongan una denuncia penal en contra de los que resulten responsables, porque eso solo se va a poder determinar en una investigación. Y si el Ministerio Público abre pesquisa va a solicitar que se realice pericias grafotécnicas a los agraviados. Si encuentran fichas falsas, habrá responsabilidad penal, serán los promotores de los partidos, sus dirigentes, entre ellos el personero legal y el secretario general.

Enzo Elguera, abogado experto en derecho electoral

Sí, por supuesto, sí pueden presentar. Incluso, esto merece un pronunciamiento del defensor del Pueblo, porque hay una determinada población afectada. Y, además, se puede corroborar que existe un modus operandi en ciertas organizaciones políticas. Esta es una prueba de fuego para Josué Gutiérrez.

La denuncia que presenten los ciudadanos puede ser por falsificación de firma y suplantación de identidad. Y en este caso sería en contra de los partidos políticos y de quienes resulten responsables.

VIDEO RECOMENDADO

Allegados de parlamentaria andina están en oficina del Congreso.