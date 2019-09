Esta mañana, el Ejecutivo envió un oficio con el proyecto de ley que modifica la forma de elección de miembros del Tribunal Constitucional, sobre el cual presentó la cuestión de confianza. El oficio, presentado con carácter de urgente, está firmado por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar. Fue recibido a las 9:09 de la mañana.

Solicitan modificar la de forma de elección de magistrados del TC.

La modificación presentada es sobre el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El proyecto mantiene la atribución del Congreso de ser la entidad que elija a estos magistrados pero plantea que se aplique de forma inmediata. “La presente norma surge efectos desde su entrada en vigencia y se aplica incluso a los procedimientos que se encuentre en curso, los cuales deberán ser adecuados a esta”, señala en su única disposición transitoria.

¿Cuáles son las modificaciones propuestas? En primer lugar, señala que la Comisión Especial encargada del proceso de selección de candidatos tendrá que contar con un representante por cada grupo parlamentario, respetando el principio de pluralidad, sin establecer límites. En la actualidad, esta comisión solo cuenta con 9 congresistas, mientras el Parlamento tiene 12 bancadas.

El segundo cambio propuesto es que las sesiones de esta comisión sean públicas, y que puedan contar con la veeduría de la Defensoría del Pueblo y organismos de la sociedad civil.

Proyecto plantea una etapa con participación ciudadana.

En el fondo del asunto, el proyecto plantea que esta comisión publique en el diario oficial El Peruano y el portal del Congreso la convocatoria para la presentación de propuestas de candidatos. Además de ser profesionales con reconocida trayectoria profesional y ética, estas candidaturas deberán contar con el respaldo de una o más instituciones.

El siguiente paso que tendrá que realizar este grupo de trabajo es publicar la relación final de candidatos en el diario oficial y el portal del Congreso para que la ciudadanía pueda presentar tachas fundamentadas. Concluido el periodo, la comisión las resuelve y difunde su decisión.

¿Por qué se proponen estos cambios? En la exposición de motivos del proyecto, se señala que la modalidad de invitación –con la que se eligió a los actuales magistrados– no garantiza la publicidad del proceso, su transparencia ni la participación ciudadana. Afirman que esto, en circunstancias de polarización política, afecta la legitimidad del proceso.

La última fase pública será la invitación a los candidatos aptos a una audiencia pública en la que puedan responder preguntas sobre su trayectoria personal, profesional y plantear su posición sobre temas jurídicos.

El Ejecutivo argumenta que si bien se podría argumentar que las audiencias podrían alejar a valiosos abogados, debe primera el interés público al interés privado de los postulantes.

Selección de candidatos quedaría en facultad del Congreso de la República.

Finalizadas estas etapas, la comisión especial publica la lista de candidatos aptos y convoca, en no menos de siete días, a la sesión del pleno del Congreso para votar individualmente por cada candidato, en el orden de la calificación obtenida durante la votación. Según argumentan, el orden de votación no es menor, pues podría no votarse por algunos de los postulantes.

El proyecto plantea una reforma sobre otro aspecto que ha estado en discusión en los últimos días: la modalidad en la que se renueva a los magistrados cuyos mandatos concluyan en simultáneo. Según esta iniciativa, la renovación se hará según la mayor antigüedad de su designación o la mayor antigüedad de su colegiatura.