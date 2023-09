Congresistas de diversas bancadas cuestionaron la permanencia en el cargo del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, durante la interpelación a la que fue sometido el último miércoles 13 por el asesinato de cuatro miembros del Ejército en una emboscada terrorista en Putis, Ayacucho, y por los resultados de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

La legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), quien impulsó la interpelación junto con Roselli Amuruz, pidió públicamente que la presidenta Dina Boluarte lo retire del cargo .

“[Él] se niega a dar un paso al costado pese a su inoperancia”, señaló.

"Le digo a la señora Boluarte que nos libre de una vez de este ministro”. Patricia Chirinos, autora de la moción de interpelación a Jorge Chávez

Se esperaba que Chirinos empiece a circular una moción de censura contra Chávez ayer, pero ello no ocurrió hasta el cierre de esta edición.

Incluso, Chirinos dijo en la previa que personas del entorno de Chávez estaban ofreciendo puestos de trabajo a congresistas para que no apoyen una posible censura. No obstante, no precisó qué legisladores estarían involucrados ni mostró pruebas concretas.

Posturas

Durante la interpelación, fue el congresista Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso, quien más se acercó a la opción de la censura.

Chiabra acusó al titular de Defensa de eludir la responsablidad por la pérdida de cuatro integrantes del Ejército. Además, señaló que la presidenta Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola actúan en el mismo sentido.

“Es el Congreso el que debe tomar la decisión. [...] No seamos cómplices del debilitamiento de la moral de las Fuerzas Armadas”. Roberto Chiabra, congresista de Alianza para el Progreso

Minutos antes, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Arturo Alegría, consideró “insuficientes” las respuestas que dio el ministro a las 12 preguntas incluidas en el pliego interpelatorio. Además, cuestionó que durante su intervención se haya referido a un incremento en el presupuesto para la lucha contra el narcoterrorismo.

“No existe un mea culpa del Estado a través del ministro. [...] Y me parece una falta de respeto que venga a decir que aumentará un presupuesto que hoy no gastan. Hoy, mediados de septiembre, no se ha ejecutado más del 30 %. El presupuesto asignado para la lucha contra el terrorismo no es gastado ”, dijo.

Por su parte, la legisladora Margot Palacios, de Perú Libre, consideró que “hace tiempo que Chávez debió renunciar” por las muertes durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso entre diciembre pasado y los primeros meses de este año.

En tanto, Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP), consideró que sería un exceso censurar a Chávez por no pronunciarse inmediatamente sobre el asesinato de miembros del Ejército el pasado 4 de septiembre.

Descarta renuncia

Luego de la interpelación, el ministro Chávez negó que vaya a renunciar al cargo. Por el contrario, pidió que las bancadas analicen sus respuestas para que no apoyen una posible censura.

“Confío en que cada una de las bancadas analizará y hará lo correspondiente para absolver cualquier duda, ya sea de manera escrita o [mediante] solicitudes. [...] Nosotros [el Ejecutivo y el Congreso] no somos enemigos. El enemigo es el narcotráfico y el terrorismo”, dijo en diálogo con la prensa desde el Parlamento.

Chávez se desempeña como titular de Defensa desde el 21 de diciembre pasado en reemplazo de Alberto Otárola, quien asumió la Presidencia del Consejo de Ministros.

Durante su interpelación, aseguró que uno de los objetivos de su cartera es “desarticular el aparato terrorista en el Vraem al 2026″. Añadió que se han realizado más de dos mil operaciones militares contra el terrorismo en el primer semestre del año.

Luego de escuchar el debate parlamentario, el ministro de Defensa dijo que acelerarán los procesos para incrementar el nivel de gasto del presupuesto.

Claves

En lo que va del gobierno de Boluarte, el Congreso no ha censurado a ningún ministro.

En junio pasado, Rosa Gutiérrez renunció a la cartera de Salud cuando distintas bancadas evalúaban censurarla por su mal manejo de la emergencia sanitaria provocada por el dengue.

Una moción de censura necesita por lo menos las firmas del 25 % del número legal de congresistas; es decir, 33, para ser presentada ante el Congreso. Y para ser aprobada por el pleno, requiere 66 adhesiones como mínimo.