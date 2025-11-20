El Poder Judicial rechazó utilizar la ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad tal y como solicitó la defensa legal de Daniel Urresti, y confirmó la condena en su contra de 12 años de prisión efectiva por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El Ministerio Público informó que lograron ratificar la sentencia contra Urresti Elera a través de la labor del fiscal Carlos Palomino Quispe, de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho.

El fiscal se opuso al pedido de la defensa del exministro para que se aplique en este caso la Ley 31207 sobre prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos en la lucha contra el terrorismo antes del 2000.

Daniel Urresti seguirá cumpliendo con su sentencia de 12 años de prisión por el asesinato de Hugo Bustíos.

Cabe recordar que el asesinato de Hugo Bustíos y la tentativa de homicidio contra Eduardo Rojas en Huanta ocurrió en el año 1988.

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria determinó que no correspondía que se pronuncien ante este pedido por “sustracción de la materia”.

Con esto, declararon como “consentida y firme” la resolución del 25 de setiembre del 2025 que confirmó la sentencia contra Daniel Urresti.

La fiscalía destacó que los magistrados valoraron la jurisprudencia internacional en casos emblemáticos como La Cantuta.