“Nos mantenemos en la vocería, para eso hemos sido electos por la mayoría de los congresistas”. Así respondió el legislador de la hoy disminuda bancada de Acción Popular (AP), Darwin Espinoza, al confirmar que no renunciará a la vocería de dicha agrupación pues argumentó haber sido electo por mayoría.

En efecto, el parlamentario llegó a la vocería con los votos mayoritarios de sus colegas, que como él, vienen siendo investigados por el “Caso Los Niños”, proceso por el que aún deben responder ante la justicia.

Y es que, las imputaciones contra Darwin Espinoza revisten de gravedad. Una de ellas, es haber conformado la presunta organización criminal que habría liderado el entonces presidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por los actos de corrupción que se le imputan y otros hechos durante su gobierno.

A la fecha, ocho congresistas de la bancada de AP han renunciado tras la negativa de Espinoza a dejar la vocería. María del Carmen Alva, Ilich López, Silvia Monteza, Karol Paredes, Edwin Martínez, José Arriola, Juan Carlos Mori y Carlos Alva han preferido quedarse sin bancada que aceptar la vocería del investigado.





"Es bastante atrevido porque nosotros le hemos pedido que él reconsidere y dé un paso al costado por el bien de la bancada y del partido (...) Si es que él no ha reconsiderado, nosotros no vamos a regresar. Estamos firmes en esta decisión, nos quedamos como no agrupados." Silvia Monteza. congresista





Darwin Espinoza, el coordinador en caso ‘Los Niños’, según colaborador

Darwin Espinoza se ha quedado en la bancada de la lampa con el respaldo de otros seis congresistas investigados también por el Caso Los Niños: Elvis Vergara, Luis Aragón, Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores, Hilda Portero y Wilson Soto.

Según la tesis fiscal, el hoy vocero de AP formó parte del “brazo congresal” de la red criminal, cuyo rol habría sido respaldar la gestión del exmandatario para que se mantenga en el cargo.









Otra imputación es haber incurrido en el presunto delito de tráfico de influencias, pues como contraprestación por sus votos a favor de Castillo -junto a sus coinvestigados- habría requerido la contratación de diferentes personas vinculadas a ellos en distintas dependencias estatales y que también se favorezcan a empresas a las que presuntamente habrían estado vinculadas.

Así, entregaron nombres de terceros para que ocupen cargos en las diferentes direcciones y ministerios. A cambio cuando se presenten pedidos de vacancias presidenciales, interpelaciones y censuras de ministros en el gobierno de Castillo, Espinoza y algunos colegas de bancadas votarían en contra.





Imputación fiscal contra congresista Darwin Espinoza.





Para las pesquisas en curso, el Ministerio Público ha tenido en cuenta la versión de aspirantes a colaboradores eficaces. Además, de las continuas visitas que realizaban los congresistas conocidos como ‘Los Niños’ a Palacio de Gobierno y sus reuniones con Pedro Castillo.

Según el aspirante a colaborador eficaz 11-2022 EFICCOP, Pedro Castillo Terrones y su entonces asesor Auner Vásquez habrían acordado con ‘Los Niños’ que el coordinador de los acuerdos sea nada menos que Darwin Espinoza.

El presidente Pedro Castillo Terrones le ordenó a Auner Vásquez para que se haga cargo de las coordinaciones y por parte de los congresistas, el representante que escogieron fue el congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas, a partir de ese momento solo coordinaban Auner Vásquez y Darwin Espinoza (...).”

Colaborador Eficaz 11-2022 EFICCOP





Incluso, se narra un episodio de encuentros entre Vásquez y Espinoza, en una vivienda de la Calle Mogaburos. Y, también está la versión de que, cuando Pedro Castillo nombró a José Roger Incio Sánchez como ministro de la Producción -como cuota de Acción Popular- el congresista Darwin Espinoza llamó a Vásquez reclamando dicha designación que no había sido acordada con ‘Los Niños’.

“No obstante, Espinoza Vargas al haber Tomado conocimiento de dicha designación, llamó a Auner Vásquez Cabrera, reclamándole y amenazándole, que apoyarían todo en contra del presidente de la República Castillo Terrones, porque dicha designación no había sido coordinada con la facción congresal liderada por Espinoza Vargas”,indicó el delator.

Su vinculación con Sada Goray

Otra sindicación que podría traer implicancias penales para el congresista Darwin Espinoza es su vinculación con la empresaria Sada Goray, quien es investigada por haber incurrido en actos de corrupción para que su empresa Marka Group y subsidiarias, sean favorecidas.

En medio de los diversos hechos que se vienen conociendo sobre la trama de corrupción que vincula a Sada Goray Chong, el domingo pasado expresidente de Sedapal Francisco Dumler decidió brindar su versión sobre las acciones del vocero de Acción Popular.





En declaraciones a “Panorama” el exfuncionario aseguró haber recibido la visita de Espinoza Vargas en enero del 2022, solicitando una reunión para una representante de la empresa Marka Group.

El interés de la empresaria Gisela Matzunaga, era que Sedaapl habilite la distribución de agua para un terreno que tenían en Chilca.

“Hasta donde yo recuerdo llegó el señor Darwin Espinoza con esta persona (Gisela Matzunaga) y se le atendió particularmente a él. Yo personalmente es la primera vez que la veía”, afirmó Dumler.





Otro cuestionamiento señalado por el aspirante a colaborador eficaz 09-2023 relaciona al congresista Darwin Espinoza con la designación de Luis Mesones Odar -exesposo de Sada Goray y actualmente prófugo- como viceministro del Ministerio de la Producción . Para ello, habría coordinado con el congresista de AP, teniendo en cuenta que él era el vocero de ‘Los Niños’, que habían pedido dicho ministerio para su manejo.

El delator señaló que esto se produjo en una ocasión en que Luis Mesones Odar acudió a la casa de Sada Goray y ésta le preguntó si quería ser viceministro. Luego que Mesones le indicó no conocía las funciones para dicho cargo, Goray irónicamente le respondió: “Vas a ser viceministro”.

“Después de ello, Sada Goray coordina con Darwin Espinoza para que su exesposo Luis Mesones sea designado como viceministro de Producción, por lo cual Luis Mesones visita a Darwin Espinoza a su despacho y después, el 11 de diciembre del 2021, es nombrado como viceministro”, indicó el aspirante a colaborador.





Cabe precisar que según el registros de visitas al despacho del parlamentario no aparece el nombre de Mesones; sin embargo este sí fue nombrado el 10 de diciembre del 2021 a través de la Resolución 010 -2021-PRODUCE.

En Sanipes y Sencico

Este Diario dio a conocer la versión expresidente ejecutivo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), Pedro Saravia, quien afirmó ante la Fiscalía de la Nación que el congresista Darwin Espinoza pidió que sus “recomendados” sean designados en puestos de dicha entidad.

“En una de esas llamadas se idenificó como el congresista Darwin Espinoza Vargas, pero nunca corroboré porque no lo conozco (…) Me solicitaba que coloque a unos ingenieros que eran sus recomendados como trabajadores de Sanipes en Chimbote, a lo que no le hice caso, por eso le corte la llamada”, señaló.

Aseveró que fueron varias llamadas y que en su momento las puso en conocimiento del ahora exministro de Producción, Jorge Luis Prado Palomino.

Salatiel Marrufo, el exjefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y uno de los principales delatores de la trama de corrupción de Pedro Castillo, afirmó ante la fiscalía que el congresista Darwin Espinoza fue quien propuso a Juan Bustamante Encinas como presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico). Este, fue designado el 15 de octubre del 2021.

“Los congresistas mencionados [entre ellos Darwin Espinoza] acordaron manejar Sencico, gestiones que eran de conocimiento del ministro Geiner Alvarado López y del presidente Pedro Castillo, quien fue la persona que firmó la designación de Juan Bustamente Encinas”, indicó Marrufo.