¿Pesimismo o realidad? En medio de una fuerte crisis de inseguridad que afronta el país, la mayoría de peruanos considera que la delincuencia continuará en aumento en el 2024, según revela la última encuesta de Datum para El Comercio. Un 56% cree ello, mientras que un 29% considera que seguirá igual que este año. Apenas un 11% estima que sí se reducirá.

“Más que pesimismo, es realismo. El Gobierno sembró ilusiones con estados de emergencias que, evidentemente, no iban a funcionar como se dijo desde el comienzo. Y creo que lo que ha generado, como es normal, es una frustración adicional y una sensación de indefensión”, dijo a El Comercio el exministro del Interior, Carlos Basombrío.

Según su perspectiva, no hay medidas desde el Ejecutivo que puedan hacer pensar a la población, al menos, que el próximo año sea “un poco menos malo” que el 2023.

“Que ya esa sería una gran cosa, porque querría decir que ya nos estamos moviendo hacia algo mejor. Pero la gente tiene razón, eso es lo que va a pasar. No se necesita una bola de cristal, simplemente ver lo que no se hace. La gente ya lo percibe con claridad”, subrayó.

—Los temores—

Y, justamente, la inseguridad de ubica dentro de los principales temores para el 2024 por parte de los peruanos. Sin embargo, por encima de ello, la principal inquietud y temor es que “la situación económica empeore”, con un 42% a nivel nacional.

De acuerdo con el estudio, esta preocupación se concentra principalmente en el centro del país, con un 49%, y en el sur, con 48%. Mientras que en el norte alcanza un 44% y oriente 40%. En Lima y Callao obtiene un 37%. En todas las regiones, es la principal preocupación.

Para el exministro de Economía David Tuesta, esto “es un serio llamado de atención al gobierno, que es sin duda el principal responsable de esta situación”.

“La población señala que no ve quién está controlando la economía. Y, de la misma manera que se sienten desprotegidos frente al robo, la extorsión, el cogoteo, están viendo que no hay cabeza, no hay quién maneje esta situación [económica] adecuadamente”, apuntó.

Tuesta agregó hay estudios que refieren que “la principal causa del crecimiento del crimen en un país está relacionado al deterioro de las condiciones económicas”; y que ello podría estar detrás de la preocupación de los peruanos hacia el próximo año. Ante menos posibilidades económicas, más robos, mientras que la población está entre los dos frentes.

“La cifra no dice nada distinto a lo que la realidad está mostrando, a lo que está pasando en la calle y lo que el ciudadano de a pie está experimentando [...] Se está generando una tormenta perfecta que es necesario atajarlo con propuestas que realmente muevan las expectativas”, apuntó.