Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional

La apertura de los peruanos hacia el mundo

La apertura comercial del Perú es apoyada por la mayoría de ciudadanos, aunque los países establecen relaciones que no necesariamente son comerciales. En la encuesta de Datum y El Comercio publicada el 5 de mayo, gran parte de los encuestados mencionó preferir los productos peruanos, aunque la decisión final de compra depende del precio y no del origen. Esta nueva encuesta da cuenta de la valoración de los acuerdos de libre comercio, pues no sólo permite el acceso de productos más baratos en beneficio de la economía familiar, sino que permite que los productos peruanos salgan al mundo.

Sin embargo, esta apertura no es aprovechada, ni por el Perú para atraer inversión ni por los países para fortalecer e incrementar su actividad comercial, lo cual afecta la imagen y las expectativas de la población hacia los países. Claro está que lo que las personas esperan de cada país es distinto. De Estados Unidos, China y Japón se espera que inviertan más en el Perú, lo cual podría explicar por qué cae la admiración hacia ellos en relación al 2014.

El Salvador aparece como el segundo país más admirado y Bukele es mencionado como el presidente que genera más simpatía entre los mandatarios de la región. Este país hace diez años no estaba en el radar de los peruanos y, aunque lo sienten lejano, pues no es considerado país amigo del Perú, la lucha contra la inseguridad ciudadana es altamente valorada.

Sorprende la expectativa que se registra hacia Rusia. Se encuentra en cuarto lugar entre los países de los que se espera inviertan más en el Perú y Putin es mencionado como el líder mundial que genera más simpatía.

Asimismo, crece notablemente el porcentaje de peruanos que consideran a Bolivia como el país más amigo del Perú, ocupando el tercer lugar del ránking. Un denominador común para ambos países, es que su apoyo se concentra en el centro y sur del país.

Resulta evidente la apertura de los peruanos hacia el mundo, lo que implica también que el Perú tiene el reto de canalizar estas expectativas al ser anfitrión de APEC este año.