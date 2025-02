Entre el 6 de enero y el 21 de febrero, Santiváñez ha sostenido 25 reuniones con 20 congresistas en su oficina en el Ministerio del Interior (Mininter), según el portal de Transparencia de la referida institución. De estos, solo dos-Diego Bazán (Renovación Popular) y Nieves Limachi (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo)- han suscrito la moción que busca la destitución de la alta autoridad del Ejecutivo ante el desborde de la criminalidad en el país [ver recuadro].

Los legisladores que visitaron el Mininter representan a ocho bancadas, entre ellas a cinco que no apoyan, por el momento, la censura: Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Acción Popular y el Bloque Magisterial.

La agrupación con mayor número de visitas y de representantes es el fujimorismo. Se trata de los congresistas Nilza Chacón Trujillo, Raúl Huamán Coronado, Tania Ramírez, Vivian Olivos, Héctor Ventura y Jeny López Morales. Esta última tuvo dos citas con el ministro del Interior.





Precisamente, Fuerza Popular no ha definido una postura colectiva sobre la continuidad de Santiváñez. Esto a pesar que desde el 20 de enero, cuando dinamitaron la sede del Ministerio Público en Trujillo, se reactivó la opción de censurarlo. Fuentes del fujimorismo indicaron que la Comisión Política de la agrupación naranja no se ha podido reunir desde hace un par de semanas, a raíz de temas personales y médicos de sus integrantes.

A fines de enero, en una declaración a El Comercio desde Panamá, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, evitó pronunciarse sobre la permanencia del ministro del Interior, aunque solicitó cambios en las políticas públicas para combatir la inseguridad.

“No me pronunciaría sobre la persona, sobre todo porque no ha habido un debate partidario. Cuando haya una decisión de la bancada me pronunciaré, pero sí creo que tiene que haber cambios en la política de seguridad ciudadana”, manifestó entonces.

Las otras bancadas con mayor número de visitas a Santiváñez en estos dos últimos meses son Acción Popular (3) y Alianza para el Progreso (2).

Las citas en Palacio de Gobierno

El congresista Luis Aragón acudió en dos oportunidades al Mininter. La primera el 24 de enero, días después del atentado con dinamita en contra de la sede del Ministerio Público en Trujillo, y la otra el 17 de febrero. Ese mismo día el acciopopulista también sostuvo una reunión con la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno.

En comunicación con El Comercio, Aragón refirió que a las reuniones que tuvo con Santiváñez fue acompañado de alcaldes distritales del Cusco, su región. Agregó que las autoridades locales fueron al sector Interior para solicitar ayuda logística, a fin de que se les provea de un patrullero y que se realicen mejoras en las comisarías de sus jurisdicciones.

Respecto a su cita con Boluarte Zegarra, dijo que abordaron proyectos de inversión pública para la Ciudad Imperial.

“No hubo ningún tema en particular sobre la moción de censura al ministro ni mucho menos”, expresó.

Negó que el Ejecutivo le haya condicionado su ayuda a cambio de que no firme la moción.

Reiteró, a título personal, que “no es el momento” para que Santiváñez sea censurado.

Durante las dos primeras semanas de febrero, otros tres parlamentarios han sostenido citas con Boluarte Zegarra, de acuerdo con el portal de Transparencia de la Presidencia. Son Alejandro Soto, portavoz de APP; Martha Moyano, de Fuerza Popular; y el titular del Congreso, Eduardo Salhuana (APP). Ninguno ha firmado la moción de censura contra Santiváñez.

Además, el último 20 de febrero, la presidenta recibió a los congresistas acciopopulistas Elvis Vergara y Juan Carlos Mori. En reunión de trabajo participó Fredy Hinojosa, portavoz de la mandataria investigado por la presunta red de corrupción instalada en el programa Qali Warma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Ese mismo día, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) participó, junto a la jefa de Estado, en la ceremonia de lanzamiento del Carnaval Lirqueño 2025, reconocido Patrimonio Cultural de la Nación y celebrado en la provincia de Angaraes, región Huancavelica.





El punto de vista

El ex viceministro del Interior Ricardo Valdés dijo que las reuniones que ha sostenido Santiváñez con congresistas de bancadas que lo respaldan confirman que el abogado “es un operador político del Ejecutivo” y subrayó que “su último gran comentario” ha tenido que ver con prolongar la restitución de la detención preliminar.

En diálogo con este Diario, Valdés sostuvo que “no le ve mayores posibilidades” a la moción de censura contra el titular del Mininter, en caso se llegue a presentar.

“Hay un pacto tácito entre las principales fuerzas políticas que dominan el Congreso y el Ejecutivo. Ahí están las normas sin sustento técnico que favorecen a la criminalidad y que no han sido observadas por el ministro ni el Ejecutivo”, expresó.

Valdés remarcó que “la dificultad para conseguir las firmas” para presentar la moción se verá reflejada cuando su admisión se vaya a votar.

Al respecto, el analista político Pedro Tenorio afirmó que las visitas que realizan los congresistas al Mininter y a Palacio son parte del “pacto” que existe entre Boluarte y un sector del Congreso, fundamentalmente compuesto por Fuerza Popular y APP. Agregó que en este espacio también transitan Perú Libre y el Bloque Magisterial, que “de la boca para afuera son críticos, pero que no realizan ninguna labor destacada como oposición”.

“El ministro se da el tiempo de hacerles una exposición, eso es una puesta en escena de un pacto que ya existe […] El costo político de mantener a Santiváñez lo paga el Ejecutivo, no el Congreso. Para el Parlamento, es cómodo no hacer olas y apoya a Boluarte en un tema tan complicad como la seguridad interna”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Tenorio, además, consideró que la moción de censura, así llegue a ser presentada, no llevará a ninguna parte.

“No veo que tenga futuro. Si simplemente para iniciar el proceso, donde se requiere tan pocas firmas, no se ha logrado [de manera rápida], con un ministro cuyos resultados hablan de una gestión deficiente. Y parece que la mayoría del Congreso celebra y respalda a Santiváñez cuando enfrenta a otras instituciones del Estado [como la fiscalía]. No tienen los votos para censurarlo”, finalizó.

Los argumentos de la moción

Entre los argumentos expuestos en la moción de censura que promueve la congresista Paredes, está el desborde de la criminalidad que se ha registrado desde que inició el 2025. Por ejemplo, señala que en los primeros 17 días del presente año, se dieron 79 homicidios, de acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).

Esta cifra ha seguido en aumento y al 19 de febrero último, se registraron 287 asesinatos en el país. Es decir, cada cuatro horas en promedio se da un homicidio.

En el documento, que ya cuenta con 32 de las 33 firmas necesarias, la parlamentara del Bloque Democrático Popular indicó que el gobierno de Dina Boluarte ha emitido una serie de decretos supremos, a través de los cuales declaró en estado de emergencia una parte de Lima, el Callao, Trujillo y Virú, en La Libertad, y Zarumilla, en Tumbes.

No obstante, remarcó que estas medidas “extraordinarias” no han contenido la violencia y la criminalidad en esas zonas.

“A pesar de la implementación de estas restricciones, que otorgan mayores facultades a las fuerzas de seguridad y limitan ciertas libertades civiles, los resultados no han sido los esperados. La situación se agudiza aún más con el ataque registrado el 20 de enero del año en curso, por un atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, a escasos minutos del centro histórico de la ciudad, en pleno Estado de Emergencia, comprobándose su ineficacia”, subrayó.

Paredes Piqué también recordó que el 2 de octubre último, Santiváñez, al responder a un pliego interpelatorio ante el pleno del Congreso, detalló las acciones que se estaban desarrollando en el Mininter “para luchar estratégicamente” en contra de la delincuencia y el crimen organizado. Pero estas medidas, en el tiempo, no han sido efectivas al punto de “orillar a un estado de desprotección total a la ciudadanía”.

“La ausencia de medidas concretas y planes estratégicos inmediatos revela una alarmante falta de dirección en el sector Interior, inexistencia de trabajo en inteligencia para llevar a cabo intervenciones efectivas”, sostuvo.

La congresista de izquierda, en su moción de censura, consideró que existe “una carencia de liderazgo, falta de preparación y legitimidad” por parte de Santiváñez para dirigir el Mininter.

“[Esto] debilita aún más la respuesta institucional ante la creciente ola de extorsiones y asesinatos en nuestro país. Sin una gestión sólida y un plan de acción claro, las soluciones a los problemas del país siguen siendo insuficientes”, acotó.

Las bancadas de por el Perú-Voces del Pueblo y la Bancada Socialista también buscan recolectar firmas para presentar otras dos mociones de censura en contra de Santiváñez.