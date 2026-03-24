Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Debate presidencial 2026 EN VIVO | Sigue aquí la segunda fecha del versus de candidatos previo a elecciones
Qué temas serán abordados en el debate de esta noche
Los temas elegidos para abordarse en el debate presidencial son Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, además de integridad pública y lucha contra la corrupción.
También estarán presentes los candidatos:
Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
Carlos Espá (Partido Sí creo)
Carlos Jaico (Perú Moderno)
Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
Walter Chirinos (Partido Político PRIN)
Se espera la participación de los siguientes candidatos en la segunda jornada del debate de hoy, martes 24 de marzo:
George Forsyth (Somos Perú)
Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)
Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
Francisco Diez - Canseco (Perú Acción)
Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)
Armando Massé (Partido Democrático Federal)
¿Qué candidatos estarán presentes en el debate de hoy?
Debido a que es un evento de carácter presencial, se prevé que el candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia, no asista al evento. Tampoco se permitirá que otro integrante de su fórmula presidencial lo sustituya en el evento.
La idea de estos debates es que la ciudadanía pueda comparar propuestas de manera ordenada y con reglas claras, a menos de tres semanas de los comicios del 12 de abril.
El evento tendrá como escenario el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. El JNE ha programado varias jornadas de debate en días consecutivos, con bloques temáticos y grupos de candidatos que se alternan en el escenario.
Este martes 24 de marzo se realizará la segunda jornada del primer ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuando faltan apenas 19 días para que se lleven a cabo las Elecciones Generales 2026 en Perú.
Los candidatos también deberán responder una pregunta ciudadana y podrán dar un mensaje final a la ciudadanía.