Resumen

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José Luna y Marisol Pérez Tello durante debate del JNE | Captura de video
José Luna y Marisol Pérez Tello durante debate del JNE | Captura de video
Por Redacción EC

El primer día del debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tuvo como protagonistas a los candidatos Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente, y José Luna Gálvez, de Podemos Perú, quienes se enfrascaron en un fuerte intercambio de cuestionamientos por dos temas principales: las llamadas leyes “procrimen” aprobadas por el Congreso y la figura de Daniel Urresti, de quien Luna dijo que será ministro del Interior en caso llegue a la Presidencia de la República.