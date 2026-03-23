El primer día del debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tuvo como protagonistas a los candidatos Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente, y José Luna Gálvez, de Podemos Perú, quienes se enfrascaron en un fuerte intercambio de cuestionamientos por dos temas principales: las llamadas leyes “procrimen” aprobadas por el Congreso y la figura de Daniel Urresti, de quien Luna dijo que será ministro del Interior en caso llegue a la Presidencia de la República.

Al abordar el tema de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, Pérez Tello dijo lo siguiente:

“Esas leyes procrimen han sido aprobadas por el Parlamento y muchos de los que están acá representados, en particular el señor Luna, ha votado a favor del impedimento de incautación de explosivos a los Reinfo suspendidos de la ley Soto, de la norma para cumplir la ley Soto, de los plazos recortados para la colaboración eficaz y de la restricción de los delitos investigados por crimen organizado. Si eso no es favorecer la criminalidad organizada en el Perú, dígame qué cosa lo es”, indicó la candidata de Primero la Gente.

Al respecto, Luna Gálvez aseguró que su agrupación política no presentó ninguna ley “procrimen” y calificó a Pérez Tello de “ministra de Odebrecht”. Sostuvo, en ese sentido, que su partido presentó propuestas legislativas sobre temas como el Fonavi o las AFP, “para ayudar a la población”.

Polémica por Daniel Urresti

Marisol Pérez Tello cuestionó que José Luna haya propuesto a Daniel Urresti como ministro del Interior en caso llegue a ser presidente del Perú, y se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar nula la sentencia de 12 años de prisión dictada contra el exministro por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

“Lamentablemente la política hoy se vende y se compra, no hay escrúpulos en quienes legislan y eso tiene que cambiar. Y solo va a cambiar cuando el 12 de abril no te quiten lo único que no han podido quitarnos que es el voto y la garantía de que ese voto signifique un cambio, y termine con esas leyes “procrimen” para que podamos implementar a la Policía con un plan Mariano Santos actualizado, no dirigido por una persona que ha sido liberada siendo responsable del asesinato de una persona y de un periodista que garantizaba libertad de expresión. El señor Urresti fue sentenciado y utilizaron una norma de prescripción, jamás se dijo que fuera inocente. La historia lo juzgará”, expresó la candidata.

Luna Gálvez salió en defensa de Urresti dijo que este “es inocente de acuerdo con el TC y punto”.

“Ahora a los que nos estamos enfrentando es a los asesinos, a los culpables, a los que están matando gente”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR