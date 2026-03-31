Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Debate presidencial EN VIVO | Previa y minuto a minuto del evento organizado por el JNE
Los temas para debatir esta noche son los siguientes:
Educación, innovación y tecnología
Empleo, desarrollo y emprendimiento
El prófugo Vladimir Cerrón, candidato de Perú Libre, también fue incluido en el sorteo para las ternas realizado por el JNE. Sin embargo, sobre él pesa una orden de captura y se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023.
Además de Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Mario Vizcarra (Perú Primero), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido), Francisco Diez Canseco (Partido Perú Acción) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).
Esta noche participarán los candidatos Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).
Divididos en ternas, 11 candidatos debaten sobre empleo, desarrollo y emprendimiento; y educación, innovación y tecnología. Además, como sucedió durante la semana pasada, cada uno de ellos responderá una pregunta ciudadana.
Desde las 8 de la noche de hoy, martes 31 de marzo, se realizará la quinta y penúltima jornada del ciclo de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuando faltan apenas 12 días para los comicios presidenciales en el Perú.
Desde las 8 de la noche de hoy, martes 31 de marzo, se realizará la quinta y penúltima jornada del ciclo de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuando faltan apenas 12 días para los comicios presidenciales en el Perú.