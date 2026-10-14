El Reinfo es considerado una apertura a la minería ilegal. (Foto: Difusión)
El Reinfo es considerado una apertura a la minería ilegal. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El decano del Colegio de Abogados de Loreto, Erick Salas, afirmó que el Ejecutivo y el Congreso de la República aún no responden la demanda presentada por su institución ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

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