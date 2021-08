El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, envió una carta al presidente de la República, Pedro Castillo, en la que le solicita “reevalúe las designaciones ministeriales” del gabinete presidido por Guido Bellido. Señaló que es importante que sus funcionarios deben estar alejados de la misoginia y la homofobia.

“Consideramos imperativo que reevalúe las designaciones ministeriales efectuadas a partir de los principios constitucionales y parámetros que rigen la función pública. Le corresponde, señor presidente, superar esta crisis evitando que se agudice la polarización de la sociedad mediante acciones que convoquen a la unidad nacional y al respeto de la Constitución”, indica el oficio.

Gutiérrez también se refirió a la necesidad de que quienes asuman la función pública garanticen el cumplimiento de los derechos fundamentales.

“Es otro parámetro que el presidente de la República tiene que tomar en cuenta al tomar en cuenta al momento de elegir a sus funcionarios porque aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, que es homofóbico, que no cree en la igualdad de los derechos de la mujer, no encarna las políticas nacionales, las políticas públicas, no las puede liderar”, enfatizó.

En conferencia de prensa, el defensor consideró que se debe tener “particular cuidado al momento de integrar, de designar a los miembros del gabinete” y que el filtro de selección debe cumplir “determinados estándares”, entre ellos, la lucha contra la corrupción.

“El primero de ellos es la lucha contra la corrupción. El combate contra la corrupción es un deber constitucional porque la corrupción no solo ha debilitado, no solo afecta la institucionalidad del país, sino que […] nos sustrae derechos. Nos roba derechos, afecta muy severamente la moral de la propia institucionalidad del país”, sostuvo.

“Por eso es fundamental que quienes acceden a la función pública no estén señalados por corrupción, que los funcionarios públicos estén lo más alejados posible de la corrupción porque la cercanía afecta la marcha de la administración pública y la propia objetividad que debe tenerse cuando se está procesando a determinados funcionarios públicos”, agregó.

El defensor resaltó el combate contra el terrorismo, que “es una lacra que ha afectado muy severamente la institucionalidad del país, muy severamente los derechos humanos precisamente de las personas más vulnerables”.

Asimismo, informó que ha solicitado una cita con el mandatario para exponerle la posición de la Defensoría y la selección ministerial.

“Estamos absolutamente convencidos en la Defensoría de que el presidente tiene la valiosísima oportunidad de vertebrar el país, de unir al país a partir de estas convicciones, de estas construcciones que el país ha logrado y sobre las cuales todo el país tiene un mayoritario y abrumador consenso”, precisó.

Finalmente, manifestó que también solicitará una cita con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, porque “no es posible que el país transite por cinco años más en una crisis”.

