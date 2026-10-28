El partido Obras afirmó que tras aprobarse la delegación de facultades en el pleno del Senado, realizará control político y fiscalizará las normas que emita el Gobierno para evitar “abusos” en contra de la ciudadanía.

A través de un comunicado, reafirmó su compromiso de luchar contra la delincuencia, las extorsiones y el sicariato “porque la población necesita vivir tranquila y segura”. Además, considera fundamental prepararse para enfrentar la llegada del Fenómeno El Niño.

Asimismo, dejó en claro que combatir la delincuencia no significa vulnerar los derechos de los ciudadanos y la seguridad debe garantizarse respetando la Constitución, la libertad de expresión, el estado de derecho y la protesta ciudadana pacífica.

“Al presentarnos a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, lo hicimos, no para completar el quórum necesario para iniciar la reunión, como lo indicaron algunos medios de comunicación, sino que, fue un acuerdo de las bancadas de asistir para discutir y sustentar las 7 facultades adicionadas del pre dictamen de la comisión”, expresó.

“Ahora que ya se aprobaron en el Pleno de la Cámara de Senadores, nos comprometemos a realizar el control político y fiscalizar las normas que emita el Gobierno, para evitar abusos en contra de la ciudadanía”, agregó.

Del mismo modo, Obras se comprometió a revisar el reglamento del Congreso porque ha observado que “juristas renombrados” tienen interpretaciones radicalmente opuestas sobre los alcances respecto a que si la Cámara de Senadores podría agregar facultades, sin desnaturalizar lo remitido por la Cámara de Diputados.

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“Finalmente, nuestro partido, apuesta por el bienestar y seguridad de todos los peruanos y exigimos al Poder Ejecutivo, realice las acciones necesarias para pacificar nuestro país”, subrayó.

“Debemos rechazar, además, algunas opiniones a nuestra posición respecto a la aprobación de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo, toda vez que son necesarias y se encuentran enmarcadas dentro de nuestros principios, primero la patria, segundo el partido y tercero las personas, todo ello en concordancias con nuestras 10 Vigas Maestras”, sentenció.

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Cabe indicar que el comunicado está firmado por el presidente de Obras, Ricardo Belmont, y su secretario general, el senador Daniel Barragán.