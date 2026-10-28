El partido Obras, que lidera Ricardo Belmont, se pronunció sobre la delegación de facultades. (Foto: Andina)
El partido Obras, que lidera Ricardo Belmont, se pronunció sobre la delegación de facultades. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El partido Obras afirmó que tras aprobarse la delegación de facultades en el pleno del Senado, realizará control político y fiscalizará las normas que emita el Gobierno para evitar “abusos” en contra de la ciudadanía.

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