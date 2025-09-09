La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dijo que si la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, propone su suspensión preventiva del cargo, estaría cometiendo prevaricato porque el Tribunal Constitucional (TC) ya declaró como inconstitucional este tipo de sanciones.

“Preliminarmente puedo decir que, desde ya, de ser cierto este pedido, la señora Cabrera estaría cometiendo delito de prevaricato porque en uno de los documentos, que esperamos no sea cierto, señala que se me ha abierto proceso inmediato cuando el TC ya ha dejado claramente establecido que el procedimiento inmediato disciplinario no es constitucional, no es legal”, explicó en conferencia de prensa este 9 de setiembre.

Tal y como informó El Comercio este lunes, Cabrera ha elaborado un informe en el que plantea iniciar un proceso disciplinario y suspender preventivamente por seis meses a Delia Espinoza por no haber acatado la reincorporación de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Este informe será sometido a debate con el resto del pleno de la JNJ.

Delia Espinoza cuestionó las motivaciones que justificarían esta propuesta de Cabrera.

“No se me puede sancionar o pretender sancionar por haber cumplido con la Constitución, artículo 158, puesto que como fiscal de la Nación, lo que la JNJ pretendía era que yo cometa una infracción constitucional abandonando mi cargo para entregarlo a otra supuesta magistrada”, aseveró.

La fiscal de la Nación criticó que haya un “apuro” en este intento de retirarla del cargo a la cabeza del Ministerio Público.

“Yo pediría públicamente a la JNJ que retome los muchos casos que tiene ahí durmiendo el sueño de los justos respecto de procedimientos de ratificación o de destitución que están desde el año pasado. Eso sería bueno. Que no se cometa el mismo error que están cometiendo en el Congreso que toman algunos casos sin respeto al orden cronológico para tramitarlos. Unos los apuran y otros no. Eso no es respeto al debido proceso”, manifestó Espinoza.