La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, restituyó dentro del Ministerio Público a la abogada Azucena Solari, quien había sido retirada del cargo por la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ) y cuya sanción fue declarada nula por la actual conformación de esta institución, tal y como ocurrió con Patricia Benavides.

La resolución 2429-2025-MP-FN firmada por Espinoza fue publicada este 13 de agosto en el boletín de normas legales de El Peruano y formaliza la reincorporación de Solari Escobedo como fiscal superior titular en el distrito de Lima Centro.

Ahí se precisa que lo hacen en atención a la rehabilitación de título dispuesta por la JNJ en la resolución 231-2025-JNJ, de fecha 12 de junio de 2025, la cual también ordenó proceder con la restitución de Patricia Benavides.

La resolución de la Fiscalía de la Nación destaca que la JNJ ordenó retrotraer los procesos disciplinarios contra Solari para que se emita un nuevo informe instructor, con lo que se deja sin efecto su destitución y rehabilitando su título de abogada para que pueda volver al Ministerio Público.

Delia Espinoza precisa que se presentó una acción de amparo contra la decisión de la JNJ, la cual fue admitida a trámite por el Poder Judicial, aunque se rechazó como improcedente la medida cautelar para evitar que entre en efecto.

Por esto, incluye cuestionamiento contra la resolución de la junta y su decisión de declarar “nulidad de oficio” de los procesos disciplinarios en la resolución que benefició a Patricia Benavides, así como contra la disposición para que se extiendan sus efectos a otras sancionadas como la hermana de Benavides, Enma Benavides, y Azucena Solari.

“Sin embargo, atendiendo a lo expuesto y afirmado hasta el momento por el órgano jurisdiccional constitucional —en tanto ello se produzca, pues adolece de defectos de forma y fondo que podrían conllevar a una nulidad—, corresponde dar cumplimiento a lo requerido mediante la Resolución Nº 231-2025-JNJ, aun cuando en ninguno de los treinta y tres (33) numerales que integran su sección de análisis se sustenta las razones por las que se declara la nulidad de lo actuado en relación a la abogada Azucena Inés Solari Escobedo”, precisa la resolución de Espinoza.

Azucena Solari había sido destituida en mayo del 2024 por la anterior JNJ por su actuación como fiscal suprema provisional provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.