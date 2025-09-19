Delia Espinoza: JNJ cita para hoy a fiscal de la Nación por pedido de suspensión en su contra

La Junta Nacional de Justicia citó para hoy -a las 10 de la mañana- a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que exponga su posición frente al pedido de seis meses de suspensión en su contra por el caso Patricia Benavides.

La titular del Ministerio Público fue convocada para que concurra audiencia, que se desarrollará en la sede de la institución, en San Isidro.

El 15 de septiembre, la JNJ inició un procedimiento disciplinario ordinario contra Espinoza por su actuación como fiscal de la Nación.

María Teresa Cabrera Vega, vicepresidenta de la institución e instructora del caso, recomienda que se imponga la medida de suspensión preventiva tanto como fiscal suprema, como máxima representante del Ministerio Público.

Tal como explicó El Comercio, el argumento principal de Cabrera es que la fiscal de la Nación no no ejecutó la Resolución N.º 231-2025-JNJ, de junio pasado, que ordenaba que se reponga a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

El martes 16, en RPP, Espinoza insistió en que se trata de un proceso arbitrario e irregular de la JNJ y advirtió que “los señores van a terminar en la cárcel porque han cometido abocamiento indebido, usurpación de funciones”.

“Quieren sacarme de mala manera, de manera irregular, de manera inconstitucional. Esto prácticamente es un proceso inmediato arbitrario. Es irregular, están actuando desesperadamente”, aseveró.