La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, exigió que se restituya la detención preliminar en casos de no flagrancia luego de que delincuentes detonaran un explosivo frente a la sede del Ministerio Público en Trujillo, La Libertad, en pleno estado de emergencia.

“Este tipo de hechos nos demuestra claramente la necesidad urgente que se restituya en su versión original la figura de la detención preliminar porque si nosotros, en este momento que ya pasó la flagrancia, encontramos presuntos responsables que ameritan o que se vinculan directamente con lo ocurrido, no vamos a poder detenerlos para esclarecer más los hechos”, dijo a RPP este lunes.

“Este es un grave obstáculo que se sigue manteniendo con la renuencia, con la terquedad de no querer restituir esta herramienta procesal que es muy importante para brindar las seguridad que hay una investigación oportuna y con las personas sospechosas”, agregó.

El Gobierno presentó, en el último día del plazo, observaciones a la ley que aprobó el Congreso en diciembre del 2024 que restituía la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Al no haberla promulgado, permanece el cambio en el Código Procesal Penal que solo permite detención preliminar cuando hay flagrancia o en medio de una fuga, mientras el Parlamento evalúa las observaciones del Ejecutivo primero a nivel de la Comisión de Justicia y en medio del receso parlamentario en el que solo podría sesionar el pleno si hay una convocatoria extraordinaria.

Delia Espinoza respondió a las críticas contra la detención preliminar hechas desde el Gobierno al asegurar que no se usa a la ligera sino con una calificación previa por parte de la fiscalía y con el refrendo de un juez, lo que garantiza que “cualquier persona no sea detenida preliminarmente”.

“Pero la herramienta no existe actualmente para casos de no flagrancia. Por eso exijo públicamente lo que hemos estado haciendo institucionalmente. ¿Qué más esperamos, que haya más destrozos, que haya pérdidas humanas? No podemos llegar a esos extremos”, advirtió.

La madrugada de este lunes se registró una atentado por parte de delincuentes que dejaron explosivos fuera de la sede del Ministerio Público en Trujillo, dejando como saldo dos heridos.