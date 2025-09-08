Delia Espinoza: informe de la JNJ recomienda suspender a la fiscal de la Nación por seis meses

La vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, planteó suspender por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por incumplir la resolución que ordenaba reponer a Patricia Benavides en su cargo.

La propuesta figura en un informe elaborado por Cabrera, al que accedió El Comercio, y que deberá ser evaluado por el pleno de la JNJ.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El documento precisa que se trata de una “medida cautelar de suspensión preventiva”, que regiría mientras se tramita un procedimiento disciplinario contra Espinoza.

En junio, la JNJ dispuso la reposición de Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Sin embargo, Espinoza cuestionó esa resolución y postergó su cumplimiento.

Solo en agosto, tras una serie de decisiones institucionales y judiciales que dejaron sin efecto la destitución y suspensión de Benavides, su reincorporación como fiscal suprema pudo concretarse.

PUNTOS CLAVE DEL INFORME DE MARÍA TERESA CABRERA: