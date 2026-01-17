Delia Espinoza: JNJ programa audiencia de informe oral para evaluar su destitución el 22 de enero

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó para el próximo jueves 22 de enero la audiencia de informe oral contra Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación inhabilitada por el Congreso.

La diligencia, enmarcada en el Procedimiento Disciplinario N° 061-2025, tiene como objetivo evaluar la propuesta de destitución de la magistrada por la presunta comisión de faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la citación oficial, la vista de la causa se llevará a cabo de forma presencial a las 10:30 a.m. en el auditorio de la sede institucional del organismo, en el distrito de San Isidro. La institución ha señalado que la fecha es impostergable y que se otorgarán diez minutos a la administrada para que informe oralmente ante el pleno, con la posibilidad de designar a un abogado para ejercer su derecho de defensa.

Espinoza Valenzuela llega a esta instancia bajo una situación jurídica restrictiva, pues actualmente cumple una suspensión provisional de seis meses impuesta por la JNJ el 19 de septiembre de 2025. Asimismo, la magistrada se encuentra inhabilitada por el Congreso de la República por un periodo de diez años, tras aprobarse un informe que la cuestionaba por denunciar a once parlamentarios en relación con beneficios pensionarios para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El informe que recomienda la máxima sanción administrativa fue elaborado por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien sostiene que la destitución es la respuesta disciplinaria idónea para preservar la autoridad de las decisiones del órgano constitucional.

Los cargos específicos imputados incluyen haber omitido el cumplimiento de la Resolución 231-2025-JNJ, que ordenaba reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema, y rehusarse a recibirla en la sede del Ministerio Público el 16 de junio. Además, se le atribuye haber instigado presuntamente al personal fiscal y administrativo para evitar dicha reincorporación, lo cual ha sido calificado en el informe como un uso indebido de las instalaciones.

La audiencia será transmitida en tiempo real a través de las plataformas digitales oficiales de la JNJ, bajo los principios de publicidad y transparencia que rigen los procesos disciplinarios.

Entrevista a Pablo Sánchez

Ese mismo jueves a las 08:30 a.m., el pleno de la JNJ realizará la entrevista pública presencial al fiscal supremo Pablo Sánchez. diligencia que es parte de su proceso de evaluación para determinar su ratificación en el cargo.

Sánchez Velarde asumió la conducción interina de la Fiscalía de la Nación tras la suspensión de Espinoza en septiembre de 2025. La institución ha informado que su entrevista busca reafirmar el compromiso de conducir los procesos de evaluación con criterios técnicos y objetivos, permitiendo que la ciudadanía conozca directamente las actuaciones de quienes ejercen altas funciones.