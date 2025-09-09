La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dijo que ante algún riesgo de que el Ministerio Público solicite acceder al secreto de las comunicaciones de periodistas, a pesar que están protegidos por el secreto profesional y la protección de sus fuentes, pueden recurrir a sus abogados para plantear recursos como tutelas de derechos.

“Todos los peruanos estamos sometidos a la ley y podemos ser investigados, eso en principio. Ahora, cuando una persona investigada que tiene un ámbito de protección internacional por tema de cautela de las fuentes y de información, si hay un pedido que puede afectar esa protección internacional, a través de sus abogados existe la figura de la tutela de derecho. No hay que preocuparse en gran medida”; respondió en conferencia de prensa.

Este fin de semana, el canal Latina criticó que la procuraduría anticorrupción haya solicitado al Ministerio Público que se tramite el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado, en un atentado contra la libertad de prensa y de expresión,

En la providencia, que fue incorporada en la investigación a cargo de la Primera Fiscalía Superior Especializada Anticorrupción de Lima Centro, se detalla la solicitud de la procuraduría fue formulada el 21 de agosto de este año e incorporada para pedir acceso a comunicaciones de mayo del 2022.

Latina calificó este trámite como un nuevo intento del Gobierno de querer atentar contra la libertad de expresión por querer acceder a comunicaciones de un periodista como Cruz, quien ha investigado casos como el de Nicanor Boluarte.

Ante estos reclamos, la titular del Ministerio Público insistió n que no debe haber “Mayor preocupación en el ámbito del periodismo” y que, si hay irregularidades o excesos, se puede recurrir a la Autoridad Nacional de Control de su institución.

“Simplemente es hacer valer su derecho a la defensa. No hay que generar mayor controversia porque todos podemos ser requeridos de una u otra forma por fiscales, pero para eso está el derecho a la defensa y saber plantear cómo me defiendo si se está vulnerando el derecho profesional a la reserva de mis fuentes, lo haré valer. Que no haya mayor preocupación en el ámbito del periodismo”, replicó antes de insistir que la labor de los fiscales es investigar.