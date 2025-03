La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, negó que el Ministerio Público esté haciendo seguimientos a los integrantes del Tribunal Constitucional (TC) y cuestionó a Luz Pacheco por haber una acusación pública cuando s trata de una “simple especulación”.

En declaraciones a Canal N, Espinoza rechazó que la fiscalía esté en capacidad de hacer seguimientos como sí lo tiene la policía o las Fuerzas Armadas, cuando se le preguntó específicamente por lo declarado por la presidenta del TC, Pacheco, este miércoles 19.

LEE TAMBIÉN: Presidenta del TC afirma que una fuente le reveló que la fiscalía ha ordenado seguimiento a 7 magistrados

“La señora dice ‘habría’. Nosotros no tenemos esa potestad, nosotros no perseguimos, no ordenamos, no hacemos seguimientos a nadie. Eso de pronto lo hace la policía, el Ejército, quien sea, no sé. Pero me parece una afirmación irresponsable porque si dice que es una fuente confiable, ¿por qué no denuncia? Que denuncie y que su fuente le dé más datos de quién la está siguiendo, persiguiendo", replicó.

Luz Pacheco declaró en RPP que una fuente le había dicho que el Ministerio Público había ordenado seguir a los siete magistrados del TC como parte de la investigación contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por supuestamente haber cobrado unos 20 mil dólares para influir en el tribunal a favor de un cliente.

“Lo que a mí me ha sorprendido es que de una fuente y que está bien enterada, me ha llegado el dato de que la fiscalía ha ordenado el seguimiento de los siete magistrados por razón de este posible tráfico de influencias”, indicó para luego señalar que la fiscal de la Nación debería aclarar si esto era cierto o no.

Delia Espinoza dijo que no fue contactada por Luz Pacheco. “No tengo por qué llamar en base a una especulación, una afirmación que no corresponde porque no hemos hecho nada de eso”, aseguró.

Según la titular del Ministerio Público, Pacheco debió contactarla antes de hacer públicamente una “simple especulación hablando de una fuente confiable” y especuló que quizá la magistrada se habría “dejado llevar” por este contacto, pero que hacerlo públicamente “no es serio”.

“Eso es irresponsable. No se puede hacer porque desprestigia una institución y genera una alarma innecesaria. Nosotros no mandamos hacer seguimiento a nadie. Su actitud, considero con mucho respeto, yo respeto a esa señora, se ha dejado llevar tal vez por esa supuesta fuente confiable, pero es que de esa manera no puede actuar un magistrado serio. No es serio”, insistió.