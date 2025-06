La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que en su actuación no ha habido un desacato o una desobediencia a la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a favor de Patricia Benavides, sino que esta no ha sido notificada correctamente a pesar de haber pedido unas tres veces que se corrija este error.

“No hay un tema de resistencia, de desacato, de desobediencia a una entidad como la JNJ tan respetable como todas las demás entidades del Estado. Pero el tema de la notificación ha sido defectuosamente efectuada”, dijo este sábado en declaraciones a Radio Tropical Tarapoto.

Patricia Benavides, en una conferencia de prensa este viernes, acusó a Espinoza de haber cometido una “desobediencia flagrante” de la resolución de la JNJ que la restituye como fiscal de la Nación.

“La señora Espinoza no cumplió con lo señalado en la resolución de la JNJ en la cual se me restituía en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación. Hay una desobediencia flagrante del cumplimiento de esa resolución y, ¿cómo hace un pedido al Poder Judicial señalando que se me suspenda como fiscal suprema y fiscal de la Nación ? ¿No parece un contrasentido?“, acusó la ahora suspendida fiscal por decisión del Poder Judicial.

La titular del Ministerio Público aseguró que, luego de enterarse por los medios de comunicación de la decisión de la junta el pasado 13 de junio, estuvieron esperando que se les notifiquen “con todas las formalidades, pero eso no ocurrió”.

Espinoza destacó que, además de no haber entregado la resolución con las firmas de los miembros de la JNJ, tampoco se trasmitió ni el debate ni la votación como debería ocurrir según su reglamento y la ley de la misma junta.

“Hemos remitido tres oficios y acabamos de reiterar ayer para que se cumpla con remitirnos el audio o el acta donde se verifica esta legalidad. De repente tuvieron inconvenientes con el video, no hay problema, pero que nos remitan el acta”, exhortó.

“No discuto que sean seis o siete votos. Eso se puede debatir posteriormente, pero la notificación se tiene que respetar (...) Para acatar una resolución, la notificación tiene que ser conforme a ley”, agregó luego de indicar que, hasta la fecha y pese a la insistencia, la JNJ no ha respondido ningún pedido.

En esa línea, Delia Espinoza manifestó que la Junta de Fiscales Supremos se ha pronunciado en defensa de su elección como fiscal de la Nación por tres años y por respetar la Constitución que precisa que esta entidad es la única que puede elegir al titular del Ministerio Público.

“Acá no hay una guerra, no hay disputa de dos señoras que se están jalando los pelos (...) Acá no es un tema de odios, es un tema de legalidad”, concluyó.