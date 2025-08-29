La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que no teme ninguna denuncia constitucional, en alusión a la acusación planteada por su colega de la Junta de Fiscales Supremos, Patricia Benavides, por presunto prevaricato y abuso de autoridad.

“No tengo temor a ninguna denuncia. No conozco los pormenores de los hechos que se me atribuyen, porque no he sido notificada todavía”, respondió este viernes a Radio Yaraví de Arequipa.

“Yo responderé y no le doy mayor importancia porque cuando se tiene la conciencia limpia no se tiene temor de enfrentar cualquier denuncia o investigación”, agregó.

Esta semana, se conoció la denuncia planteada por la defensa legal de Patricia Benavides en la que se acusa a Espinoza de haber evitado acatar su reincorporación como fiscal suprema ordenada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ahí, solicitan que sea inhabilitada diez años de la función pública.

A esta se suma una segunda denuncia por hechos similares, esta vez planteada por el otro fiscal supremo recientemente reincorporado al Ministerio Público, Tomás Gálvez.

“Me presentaré, haré mis descargos como en varias denuncias constitucionales que se me han presentado. Considero de manera ligera que en realidad son denuncias que se presentan contra mí por cumplir mis funciones, por hacer respetar la constitucionalidad y la ley. Aquí no se trata que voy a obedecer ilegalidades”, aseguró.

Delia Espinoza insistió en que ella responderá “en su oportunidad” y sin ningún inconveniente. “No tengo temor como otras personas que denuncian a quienes las investigan porque tienen temor”, comentó.

Delia Espinoza acusa un "abuso de autoridad" por falta de presupuesto

En otra parte de la entrevista, Delia Espinoza aseguró que desde el Ministerio Público no tiene intenciones políticas y que solo buscan cumplir con al legalidad. Esto, en respuesta a las críticas que hizo Dina Boluarte contra la labor de fiscales por allanar la casa de su hermano, Nicanor Boluarte.

“Nosotros no peleamos, hacemos cumplir la ley, defendemos la legalidad y defendemos y hacemos respetar los intereses públicos. ¿Cómo puede ser la persecución de un presunto delito considerado como desestabilizar al Gobierno? ¿En qué sentido, o es que hay algo que se está ocultando? ¿Por qué el temor? Eso de repente puede explicar por qué se nos está negando el presupuesto básico que por les nos corresponde", aseveró.

Espinoza advirtió que el presupuesto que han recibido por parte del Gobierno pone en riesgo el funcionamiento del Ministerio Público a partir del mes de setiembre.

“Veremos cómo vamos a hacer respetar el presupuesto que nos corresponde. ¿El abuso de autoridad de dónde está viniendo si no se nos da el presupuesto básico? No se nos da. ¿De quién está viniendo realmente el abuso de autoridad o la represalia, o la revancha? Porque quien domina o tiene el control del presupuesto es el Poder Ejecutivo", cuestionó.