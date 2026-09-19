La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó una nueva sanción de destitución contra Delia Espinoza por faltas muy graves en su actuación como fiscal de la Nación. El pronunciamiento del pleno respondió a su conducta en una investigación seguida al excongresista Alejandro Soto.

El organismo fundamentó la medida en la dilación injustificada de la Carpeta Fiscal 247-2023 incoada contra el exparlamentario. Las pesquisas permanecieron paralizadas sin ninguna actuación sustantiva de impulso durante siete meses entre febrero y septiembre del 2025.

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El segundo cargo atribuido a la magistrada consistió en una reunión extraprocesal celebrada el 2 de septiembre del 2025 en el despacho congresal. Tres testimonios de ciudadanas confirmaron que la abogada aludió a la carpeta fiscal del legislador durante dicho encuentro.

🔴👎 La JNJ determinó responsabilidad disciplinaria por demora injustificada en la tramitación de una investigación preliminar y por una reunión extraprocesal con el investigado, mientras la carpeta fiscal se encontraba en curso.

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La defensa de Delia Espinoza alegó una sobrecarga procesal de quinientas causas y presentó un registro de audio sobre la cita. Sin embargo, el consejero ponente Rafael Ruiz desestimó la justificación de la carga de trabajo y advirtió cortes en el material grabado.

La decisión final obtuvo tres votos a favor de la sanción durante la sesión plenaria del 19 de septiembre. En contraste, dos integrantes emitieron votos singulares por un castigo menor y un miembro se pronunció por la absolución total.

Delia Espinoza recibe una nueva destitución por parte de la JNJ. (Foto: JNJ)

La resolución del tribunal administrativo agotó toda la vía institucional dentro de la estructura del sistema judicial peruano. Frente a este panorama, la exmagistrada solo conserva la opción de acudir al Poder Judicial mediante un proceso constitucional.

La destitución fue aprobada con tres votos de Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, Germán Alejandro Julio Serkovic González y Gino Augusto Tomás Ríos Patio. Jaime Pedro de la Puente Parodi y Cayo César Galindo Sandoval emitieron votos singulares. Por su parte, el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia Víctor Hugo Chanduví Cornejo votó por la absolución.

La primera destitución de Delia Espinoza en la JNJ

Esta medida representa la segunda expulsión de la abogada resuelta por el pleno del mismo organismo disciplinario. La primera destitución contra La primera destitución de Delia Espinoza en la JNJ ocurrió el 23 de enero tras el desacato a la orden que dispuso la reincorporación de Patricia Benavides.

En aquel proceso, la junta sancionó la omisión del mandato que ordenó devolver la titularidad del Ministerio Público a Benavides. La institución ratificó formalmente dicho fallo el 16 de marzo al declarar infundado el recurso de apelación presentado por la sancionada.