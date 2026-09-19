Delia Espinoza fue destituida como fiscal de la Nación. (Foto: Andina)
Delia Espinoza fue destituida como fiscal de la Nación. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó una nueva sanción de destitución contra Delia Espinoza por faltas muy graves en su actuación como fiscal de la Nación. El pronunciamiento del pleno respondió a su conducta en una investigación seguida al excongresista Alejandro Soto.

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