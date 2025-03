La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, rechazó las acusaciones de la presidenta Dina Boluarte sobre un supuesto “golpe de Estado blanco” desde el Ministerio Público y le pidió que guarde la compostura, además de reiterarle su pedido para que declare por el caso “cofre”.

“Pido que guarde la compostura, que no pierda los papeles y, si desea colaborar con la justicia, debe dar el buen ejemplo y mañana a las 9 a.m. la estamos esperando para continuar con la re reprogramación de su declaración ene l caso ‘cofre’. Debería, debe declarar, transparentar porque los más altos funcionarios estamos obligados”, señaló este martes.

Espinoza, en declaraciones al portal Nativa, rechazó los dichos de la jefa de Estado y recordó que todos los funcionarios pueden ser objeto de investigaciones y que deben respetarse entre instituciones.

“Lamento las expresiones destempladas, nerviosas de la señora presidenta a quien siempre vamos a respetar por la investidura, pero pido también que respete al Ministerio Público, defensor de la legalidad. Un presidente tiene que saber guardar las formas y saber también a veces controlar las emociones. Todos podemos ser investigados en un debido proceso”, replicó.

Específicamente sobre la acusación del “golpe de Estado blanco”, la fiscal de la Nación dijo que son frases que “ofenden a nuestra institución y no se pueden permitir”.

“Esas expresiones nosotros las rechazamos porque somos autónomos. Acá no hay poder que se imponga a otro”, agregó.

Dina Boluarte, en un evento oficial este lunes horas después de allanamiento contra Santiváñez, expresó su respaldo al ministro y acusó a la fiscalía de buscar un golpe de Estado.

“Pueden allanar la casa de todos los ministros si quieren, pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la fiscalía, que está jugando en pared con esta mala prensa para dar un golpe de Estado blanco”, subrayó.

“Ahora los golpes de Estado ya no vienen desde el Ejército, sino vienen del Ministerio Público. ¿A quiénes protegen el Ministerio Público? ¿A Odebrecht, al Club de la Construcción, a OAS? ¿A quién protege el Ministerio Público y atenta contra ministros atentos y honestos?”, agregó.

Allanamiento a Juan José Santiváñez perdió efecto sorpresa

Delia Espinoza defendió el allanamiento a los inmuebles vinculados al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al recordar que fue aprobado por el Poder Judicial, aunque reconoció que solo fue una “formalidad” porque había perdido el factor sorpresa.

“Lo que hemos hechos simplemente es cumplir con una formalidad porque el factor sorpresa se esfumó, se diluyó. Ya no hay porque la razón de un allanamiento es el factor sorpresa para encontrar elementos vinculados a nuestra investigación. No es abuso de autoridad, no es extralimitación de nuestras labores y funciones porque somos controlados por la judicatura”, explicó.

“¿Por qué no se critica al juez que autorizó el allanamiento? Es un mensaje un poco extraño que se ataque al Ministerio Público con algunas afirmaciones muy lamentables pero no se dice nada del juez, porque si él decide que sí hay allanamiento, es porque sí hay razones legales y atendibles", añadió la fiscal de la Nación quien reiteró que investigarán cómo se filtró información sobre la diligencia desde la semana pasada.