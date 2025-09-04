La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, a quien acusó de “haber faltado a la verdad” al acusar al Ministerio Público de no haber ejecutado correctamente su presupuesto antes de solicitar más fondos al Gobierno.

“Ayer prácticamente ha faltado a la verdad porque no ha explicado completo y ha dado la falsa impresión que no habría una buena gestión, que no se estaría cumpliendo. Está desmereciendo la presente gestión. Señor Arana, no se equivoque, somos una buena gestión. Dennos los 81 millones y lo voy a demostrar el próximo año. Ya vamos el 60% de ejecución y vamos a llegar a la meta, a diferencia de otras entidades públicas de las que lamentablemente no dicen nada”, dijo este jueves ante la prensa en Puno.

El primer ministro, este miércoles en conferencia de prensa, negó que el Ejecutivo esté negando presupuesto al Ministerio Público y más bien aseguró que hay S/128.3 millones que no tienen destino en el propio presupuesto del Ministerio Público.

Ante esto, Espinoza aseguró que hay montos de dinero otorgados con fines específicos que se irán utilizando de manera paulatina pero que estos no pueden redirigirse a otros sectores porque eso calificaría como malversación de fondos.

“(Eduardo Arana) ingresó al actual gobierno en el 2023 como ministro de Justicia. El señor tiene mucha experiencia porque es abogado pero me temo que, al no ser economista y no conocer mucho de números, no ha recibido o no ha entendido la información que seguramente le ha alcanzado el Ministerio de Economía”, explicó.

Delia Espinoza también criticó al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, de quien dijo que no respeta la investidura de la fiscal de la Nación porque no se comunica con ella pese a “ausencias injustificadas” a reuniones para hablar sobre presupuesto. Incluso mencionó que el mismo Pérez Reyes, como ministro de Transportes en el 2024, no ejecutó 1.200 millones de soles de su sector.

Por esto, solicitó no hablar “de manera tendenciosa”. “No es correcto, a la población no se le pude dar información parcial, incompleta, para que piensen que la fiscal de la Nación no está haciendo bien su trabajo”.