La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reiteró su pedido al Congreso de la República para que restituyan la detención preliminar en casos de no flagrancia lo antes posible, al comentar que sin esta herramienta se está perjudicando la persecución de delitos graves a nivel nacional.

En entrevista a RPP, se le preguntó qué opinaba sobre la actitud de los parlamentarios que, pese a los pedidos para priorizar este tema tras las observaciones del Ejecutivo a mediados de enero, todavía no someten a votación la insistencia de la restitución de la detención preliminar.

LEE TAMBIÉN: Ministerio Público reitera peligros de Ley 32181 que les impide pedir detención preliminar en delitos graves

“No sé qué estará en la cabeza de los señores, pero en verdad espero que reflexionen y con prontitud porque esta demora, lo que sí objetivamente puedo decir, es que le está haciendo mucho daño a los casos a nivel nacional”, respondió.

Según la titular del Ministerio Público, aunque no se difunden hay casos que no son en flagrancia y que implican delitos graves como violación de menores que se ven afectados por esta situación.

Espinoza estimó que podría ser por “mala asesoría o desconocimiento” que en el Parlamento no se prioriza el debate de la detención preliminar, pendiente de ser votado en el pleno, pero evitó comentar si hay algún interés particular para no restituir esta figura.

“No lo sé, no lo podría afirmar ni negarlo, pero ellos sabrán por qué pero están haciendo daño. Esta demora está haciendo mucho daño”, insistió.