Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, criticó la decisión tomada por la Comisión Permanente de aprobar una inhabilitación por 10 años de la función pública en su contra, y consideró que se trata de una venganza política en su contra que busca apartarla del cargo antes de ser repuesta por decisión del Poder Judicial.

“Realmente es una ilegalidad, una inconstitucionalidad, un atropello. Más evidente no puede ser. Miren cómo han votado. Es un caso en el que yo no he tenido ninguna participación, todo está en los documentos que se han entregado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, aseguró ante la prensa este martes.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Según Espinoza, el reglamento por el cual fueron denunciados cuatro fiscales supremos, incluyéndola a ella como entonces fiscal de la Nación, fue por la aprobación de un reglamento en el cual ella no participó porque venía de la gestión anterior. “No he intervenido en nada y estos señores del Congreso lamentablemente lo que están haciendo es consumar una venganza política contra mi persona por haber hecho mi trabajo con objetividad, arreglo a la ley y Constitución. No me perdonan por haber presentado denuncias contra varios de ellos”, acotó.

Horas antes, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, por mayoría, inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza con 16 votos a favor, 4 en contra y dos abstenciones.

El informe también incluía inhabilitar a los fiscales supremos Juan Pablo Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Sin embargo, en estos casos los casos fueron rechazados y archivados en todos sus extremos.

Delia Espinoza advirtió que se trata de una persecución en su contra con la que buscan impedir que retome su puesto como fiscal de la Nación, mientras que el Poder Judicial le ha otorgado dos días adicionales de plazo a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para acatar su restitución a través de su medida cautelar aprobada días atrás.

“Eso no es lo peor. Lo peor es que exactamente en cinco días van a querer en el Congreso destituirme. Así de simple, porque lo que han votado hoy día, corriendo, en cinco días quieren llamar al pleno para que en este caso en el que no tengo ninguna participación, voten y simplemente se deshagan de mí”, manifestó.

La suspendida fiscal de la Nación aseguró que se presentará ante el pleno del Poder Legislativo para ejercer su defensa de forma personal. “Por supuesto que voy a ir y me van a escuchar cuando me citen (...) están corriendo, están desesperados totalmente con la urgencia de deshacerse de mí y eso va a traer consecuencias nefastas”, comentó para finalmente reiterar que seguirá luchando para lograr su restitución, lo que implica evaluar con su defensa qué acciones tomar en adelante.

“En el pleno, por más que digan que sus votos son intocables, que no hay responsabilidad por el voto, cuando se afectan derechos fundamentales todo eso en su momento va a traer consecuencias contra los que voten contra mis derechos fundamentales y, sobre todo, en este caso que yo no he intervenido, yo no he firmado nada, es una invención”, finalizó.