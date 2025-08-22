La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que le dio la razón al Gobierno y que ordenó suspender investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte no afecta la autonomía del Ministerio Público y que podrán seguir investigando a la jefa de Estado porque van a respetar la “dignidad” de su cargo.

“(El fallo del TC) dice que podrá disponer estas diligencias que no afecten la dignidad del cargo y su investidura. Conclusión, podemos continuar investigando en tanto y en cuanto sí se siga respetando, porque vamos a seguir respetando, no solo la dignidad de la más alta autoridad de la Nación, si no de todos los peruanos, sean o no funcionarios”, dijo este viernes en conferencia de prensa.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Espinoza aseguró que, textualmente, la resolución del TC no restringe las labores de su institución porque menciona “pautas de competencia institucional”, lo que interpreta como directrices, sugerencias y recomendaciones.

“En una parte señala que, ante una noticia criminal referida al presidente de la República por presuntos delitos, podrá disponer el fiscal. No dice ‘deberá’. En el mundo del derecho los términos utilizados son muy importantes. Cuando dice ‘podrá’, ¿qué quiere decir? Que el titular de la acción penal, el fiscal, tiene discrecionalmente que tomar en cuenta estas pautas, recomendaciones o directrices. No dice ‘deberá disponer’“, precisó.

La fiscal de la Nación recordó que, durante su gestión, las únicas diligencias referidas a Dina Boluarte han sido tres citaciones que la misma presidenta decidió responder en la sede del Ministerio Público, las cuales incluso fueron reprogramadas varias veces para acomodarse a los tiempos de las más altas autoridades.

En esa línea, aseguró que siempre ha respetado la dignidad de la jefa de Estado, pero aseguró que solo tomar declaraciones no pueden ser las únicas acciones en las investigaciones preliminares.

“El interés público se antepone a intereses particulares, a intereses personales. Repito, vamos a seguir no solo respetando la dignidad y la investidura d la señora presidenta, eso está fuera de discusión, sino de los demás altos funcionarios del Estado (...) Vamos a continuar cuidando escrupulosamente cumplir con lo que señala el TC pero la autonomía del Ministerio Público no ha sido tocada, considero que no ha sido vulnerada con esta resolución”, explicó.

Fiscal de la Nación ya no presentará denuncias constitucionales contra Dina Boluarte

Delia Espinoza precisó que, tras el fallo del TC, contra Dina Boluarte hay 29 denuncias archivadas, otras 29 en trámite y 9 que ya fueron presentadas ante el Congreso, y que de estas últimas tres ya fueron archivadas “apresuradamente” y que podrán ser reabiertas cuando la presidenta concluya su mandato.

“Cuando señala que una vez concluidos los actos de investigación tendrá que suspender el procedimiento respeto a la presidenta de la República, por supuesto y eso ya se ha venido haciendo. No solo se suspende, sino que se culmina. Tal vez la diferencia es que no lo vamos a enviar directamente al Congreso, sino que vamos a terminar nuestras diligencias preliminares y suspenderemos hasta que culmine su mandato”, explicó.

Espinoza destacó que, como Ministerio Público, tienen la obligación de investigar por la Constitución y por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

“Ha dado pautas o recomendaciones sobre estas diligencias y ténganlo por seguro, todos a nivel nacional que el Ministerio Público va a continuar con su deber de perseguir delitos. Terminamos nuestras diligencias, suspendemos, ya no lo remitiremos si es que hay caso, al Congreso. No hay problema pero no vamos a dejar de investigar, no se puede dejar de investigar. Ha sido muy cuidadoso el TC, no nos ha dicho no investiguen, ha dicho sigan investigando cuidando la dignidad”; insistió la titular del Ministerio Público.