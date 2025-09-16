La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que buscan suspenderla a través de un proceso disciplinario “van a terminar en la cárcel”, al asegurar que las acciones en su contra son arbitrarias, irregulares e ilegales. Todo esto, sin confirmar si acudirá a la sesión programada para el próximo viernes.

“Quieren sacarme de mala manera, de manera irregular, de manera inconstitucional. Esto prácticamente es un proceso inmediato arbitrario. Es irregular, están actuando desesperadamente. Los señores van a terminar en la cárcel porque han cometido abocamiento indebido, usurpación de funciones, actos que han sido denunciados oportunamente ante el Congreso de la República pero, oh sorpresa, los han totalmente archivado”, reclamó este martes en declaraciones a RPP.

Delia Espinoza fue citada a una audiencia improrrogable de la JNJ para este viernes 19 de setiembre a las 10 a.m. para evaluar el informe elaborado por María Teresa Cabrera, donde se le acusa de cuatro presuntas faltas graves y muy graves por no haber acatado la restitución de Patricia Benavides.

“Se están yendo contra mi persona. Diría que es hasta una venganza por lo que no lograron el 16 de junio”, aseguró la fiscal de la Nación, en alusión al intento en esa fecha de que Benavides sea repuesta como titular del Ministerio Público al haber anulado su destitución.

Espinoza insistió en que el objetivo de la JNJ es “concretar el acto que no culminaron” aquel 16 de junio y que ella cuestiona porque iría contra la decisión de la Junta de Fiscales Supremos al haberla elegido como fiscal de la Nación por tres años.

“Pretendieron que yo entregue de motu propio, a propia iniciativa, ese cargo a Patricia Benavides, quien como ya se ha demostrado y la JNJ no ha dicho nada, a esa fecha todavía seguía válidamente destituida por otro procedimiento disciplinario”, precisó para luego reiterar que no cometió desacato ya que Benavides no estaba habilitada

“Están forzando la figura y están cometiendo una serie de delitos, acumulando delitos que el Congreso no quiere ver porque no les conviene porque tengo investigados, denunciados constitucionalmente a una gran cantidad de congresistas en casos que están archivando actuando como jueces. No están haciendo control político”, manifestó.

Delia Espinoza evita confirmar si acude a audiencia de la JNJ

Delia Espinoza no confirmó o descartó que vaya a acudir a la audiencia del 19 de setiembre al asegurar que no ha sido notificada adecuadamente sobre los informes anteriores donde se habría planteado originalmente un proceso disciplinario inmediato y una suspensión preventiva en su contra.

“Primero tienen que notificarme y regularizar la falta de cumplimiento de su propio procedimiento administrativo que no lo están cumpliendo”, aseveró al recordar que la misma crítica hizo contra la resolución que trató de reponer a Patricia Benavides sin firmas de otros integrantes de la JNJ. “Jamás llegaron a notificar las firmas, nunca regularizaron nada”, agregó.

También hizo hincapié en el actuar del presidente de la JNJ, Gino Ríos. “El modus operandi que está usando es el mismo. Él solito firma las resoluciones, ningún otro miembro, y deben ser firmados por todos los miembros intervinientes (...) Gino Ríos no es dueño de la JNJ pero está actuando de esa manera y no me sorprende porque claramente debió ser apartado de su condición de consejero”, criticó.