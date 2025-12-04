Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación que fue inhabilitada por el Congreso este miércoles, advirtió que el Ministerio Público fue tomado ya que la sanción en su contra es un “mensaje directo” contra todos los fiscales para que se sometan y “tengan miedo”.

“Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado. como dije ayer en el Congreso. Si se me está juzgando, o llevando ante un pleno del Congreso por un hecho que materialmente no he cometido, eso significa un mensaje directo en principios a todos los fiscales titulares y no titulares, pero especialmente titulares para que se sometan, para que tengan miedo, para que no reaccionen como no lo han hecho hasta este momento. No por mí, por Delia Espinoza, sino por la institucionalidad, por el respeto y la defensa de la autonomía del Ministerio Público”, dijo este jueves en conferencia de prensa.

Espinoza, quien fue inhabilitada por el pleno del Parlamento en una segunda votación luego que en un primer intento no se alcanzaran los votos, volvió a criticar la sanción en su contra y la calificó como una arbitrariedad que asegura podrá ser revertida.

Asimismo, cuestionó la actuación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego que esta institución aprobara suspenderla del cargo por no acatar la restitución de Patricia Benavides cuando todavía tenía vigente otra sanción en su contra.

“Esa nefasta y mal seleccionada en su composición, la JNJ, están cometiendo una fechoría tras otra y no sería raro que apresuren, yendo contra la orden judicial que dispuso que se detenga un procedimiento disciplinario contra mi persona simplemente por no haber obedecido sus órdenes de despojarme del cargo yo misma de fiscal de la Nación y entregárselo a la entonces destituida Patricia Benavides”, cuestionó.

Delia Espinoza también extendió sus críticas la Poder Judicial y consideró que las instituciones están siendo tomadas, incluyendo a este poder del Estado. “El Poder Judicial pareciera, digo, porque hay un silencio total por parte de su presidenta a quien yo públicamente he pedido que se pronuncie porque si hay algo que tenemos que preservar es el Estado constitucional de derecho ante las muestras y acciones del Congreso. Incluso con la de ayer que concretó la toma del Ministerio Público, el Poder Judicial también sigue manteniendo con su más alta autoridad un silencio que no le hace bien a la democracia y sobre todo al derecho a expresarse como autoridad responsable de la legalidad en el país”.

De la misma forma advirtió que el silencio de los otros fiscales supremos es una muestra que ha afectado la capacidad de reacción desde el Ministerio Público. “Puede tener dos lecturas. Una que es que el miedo ha calado en ellos por lo que han visto (...) La segunda lectura, por haberse alineado al pacto mafioso del Congreso. En ese sentido, el ejemplo que se ha esparcido ya sobre los demás fiscales, todos, obviamente, va a ser el de no salir a defender, no con piedras ni palos, sino con la voz con un pronunciamiento, un comunicado, como corresponde en democracia”.