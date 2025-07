La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que desde el Ministerio Público están a favor de una reforma del sistema de justicia pero que implique un fortalecimiento y no una “intervención”, luego del anuncio que hiciera la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la Nación.

“Me parece bien pero una reforma con fortalecimiento, no a manera de intervención, ni pretendiendo cesar o dejar a un lado a los fiscales titulares como se está pretendiendo con algunos proyectos de ley”, comentó a RPP horas después de finalizar la sesión solemne del Congreso este 28 de julio.

Ante el hemiciclo, Boluarte comentó que el Gobierno está comprometido con el acceso a la justicia, para lo cual señaló que se necesita una reforma al actual sistema de justicia.

“Trabajamos con fuerza para lograr los consensos necesarios con los demás poderes del Estado que nos permita implementar una reforma del sistema de justicia estructural que facilite el acceso real a la justicia y consolidar una sociedad democrática, justa y pacífica para el desarrollo integral de las personas en un ambiente armónico”, dijo la mandataria en su mensaje a la Nación que duró poco más de cuatro horas este 28 de julio.

“Las reformas tienen que conversarse. Son planteamientos, son propuestas, son estudios técnicos y nosotros estamos dispuestos en el Ministerio Público de recibir propuestas de cualquier entidad”; explicó la fiscal suprema.

Delia Espinoza, en otro momento, pidió a la mandataria que “aterrice” las propuestas que hizo durante su mensaje por Fiestas Patrias, el último que brindará como parte de su gestión y antes del cambio de presidencia de la República en el 2026.

“Ha hecho también un balance respecto a algunos temas que se han venido impulsando pero todavía no vemos resultados porque todavía ene l tema de inseguridad ciudadana, estamos a la expectativa de poder reunirnos con el ministro del Interior. Ya he hablado con él, he aprovechado y le he dicho que tenemos que reunirnos las cabezas”, comentó la titular del Ministerio Público.