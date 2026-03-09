La Asociación de Exportadores (ADEX) pidió preservar la estabilidad del país y exhortó al Congreso de la República a otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Denisse Miralles.

En un comunicado, señaló que el Perú atraviesa una “etapa crítica” en la que coinciden eventos climáticos adversos en diferentes regiones, una emergencia energética que podría restarle un porcentaje importante al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y tensiones internacionales que presionan al alza el precio del petróleo.

Indicó que este escenario puede afectar la vida de millones de compatriotas, todo ello, a cinco semanas de un proceso electoral que -según consideró- definirá el rumbo de nuestro país.

“(ADEX) hace un llamado a los parlamentarios de las diferentes bancadas del Congreso de la República a preservar la estabilidad del país, otorgando el voto de confianza al gabinete presidido por la Sra. Denisse Miralles”, indicó.

Asimismo, instó a los actores políticos, sociales y económicos a priorizar el bienestar del Perú frente a cualquier interés particular o partidario. “La estabilidad institucional permitirá preservar el funcionamiento de las cadenas productivas, logísticas y exportadoras que sostienen millones de empleos”, acotó.

Del mismo modo, solicitó a las autoridades reforzar el monitoreo del mercado de combustibles a fin de prevenir la especulación y brindar tranquilidad a la ciudadanía, difundiendo información energética transparente sobre el stock de combustibles, la generación eléctrica y la demanda.

ADEX también pidió a las autoridades garantizar el suministro de energía a las entidades públicas y privadas responsables de los Activos Críticos Nacionales –infraestructuras estratégicas, principalmente del sector energía– y a aquellas que hacen posible la continuidad de los servicios esenciales como el tratamiento de agua potable y saneamiento, salud, transporte y la producción de medicamentos y alimentos.

“Los peruanos necesitan hoy más que nunca señales claras de confianza, predictibilidad y responsabilidad política. Solo a través del diálogo, la unidad y decisiones que prioricen el interés nacional podremos superar la coyuntura actual y asegurar el crecimiento, empleo y bienestar para todos”, sentenció.

Como se recuerda, la jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, acudirá al Congreso el próximo 18 de marzo para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.