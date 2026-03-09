Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, acudirá al Congreso el próximo 18 de marzo para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El partido Avanza País anunció que no asistirá a la convocatoria de conversaciones con el Gabinete Ministerial presidido por Denisse Miralles y que su bancada no le dará el voto de confianza por considerar que es un acuerdo entre Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y sectores de la izquierda.

