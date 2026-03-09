El partido Avanza País anunció que no asistirá a la convocatoria de conversaciones con el Gabinete Ministerial presidido por Denisse Miralles y que su bancada no le dará el voto de confianza por considerar que es un acuerdo entre Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y sectores de la izquierda.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, señaló que el manejo de la crisis energética en nuestro país por la rotura de un ducto de la empresa TGP en el Cusco “ha evidenciado improvisación, incapacidad y ausencia de liderazgo”.

“Avanza País – Partido de Integración Social anuncia que no asistirá a la convocatoria de conversaciones con el gabinete Miralles-Balcázar, producto de un acuerdo político entre APP de César Acuña, Somos Perú y sectores de la izquierda”, expresó.

“El manejo de la crisis energética ha evidenciado improvisación, incapacidad y ausencia de liderazgo. La paralización del país no es una política pública seria, sino una decisión irresponsable que perjudica a millones de peruanos”, agregó.

Avanza País también anunció que promoverá la interpelación y posterior censura de los ministros de Energía y Minas, Ángelo Alfaro; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, por considerar que deben asumir su responsabilidad política por la crisis de GNV.

“El Perú necesita gobierno, responsabilidad y soluciones, no improvisación ni cálculos políticos”, sentenció el partido político en su pronunciamiento.

Como se recuerda, la jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, acudirá al Congreso el próximo 18 de marzo para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

Cabe mencionar que el pasado 6 de marzo Miralles había enviado un oficio al vocero de la bancada Avanza País, José Williams, solicitando considerar la programación de una reunión con su grupo parlamentario para “presentar e intercambiar opiniones sobre las principales prioridades del Gobierno“.

Oficio enviado por la primera ministra, Denisse Miralles, al vocero de la bancada Avanza País.

“Entre estas prioridades destacan el fortalecimiento de las acciones de prevención y atención frente al Fenómeno El Niño; el aseguramiento de elecciones transparentes y ordenadas; el reforzamiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana; y la consolidación de la estabilidad política, social y económica que sustenta la confianza y la inversión durante este periodo de transición gubernamental”, refirió.

“En la seguridad de que este intercambio de ideas contribuirá a fortalecer el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y permitirá alcanzar los consensos necesarios en favor del bienestar del país, quedo atenta a su cordial confirmación respecto del día y la hora en que podría concretarse este espacio de diálogo”, añadió.