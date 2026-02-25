La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, debe acudir al Congreso de la República a fin de solicitar el voto de confianza, requisito constitucional para que pueda seguir en el cargo. El día exacto se fija tras coordinaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero debe ser dentro de los 30 días de su nombramiento.

Si el pleno del Congreso niega su confianza al Consejo de Ministros, el mandatario deberá aceptar de inmediato la renuncia del equipo completo.

El presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi, anunció este miércoles que coordinarán la presentación de la primera ministra y adelantó que espera que sea “lo más pronto posible”.

“Estamos a la espera de las coordinaciones con la presidenta del Consejo de Ministros para poder organizar la presentación del Gabinete para la votación respectiva en un plazo de 30 días, (...) esperamos que sea lo mas pronto posible”, exclamó en diálogo con la prensa.

“Ojalá que sea lo más pronto posible. Naturalmente, cuando ellos estén listos, pero que sea lo más pronto posible dado que el país está en una situación complicada”, añadió el legislador.

Miralles debe concurrir al pleno acompañada de sus ministros para exponer y debatir la política general del Gobierno, así como las principales medidas que requiere su gestión.

La cuestión de confianza que plantee la jefa del Gabinete será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo. El resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la República.