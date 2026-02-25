Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, debe acudir al Congreso de la República a fin de solicitar el voto de confianza, requisito constitucional para que pueda seguir en el cargo. El día exacto se fija tras coordinaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero debe ser dentro de los 30 días de su nombramiento.

