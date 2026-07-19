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Resumen

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Tras participar en el foro “Estemos listos: el Perú ante El Niño”, organizado por El Comercio y el frente “Hombro a Hombro”, Denisse Miralles, directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión y expresidenta del Consejo de Ministros, conversó con este Diario sobre las propuestas para acelerar la ejecución de proyectos, proteger la infraestructura crítica y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a un eventual fenómeno El Niño de alta intensidad.

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