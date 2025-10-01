En el marco del Día del Periodista, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) realizó un plantón este miércoles 1 de octubre en los exteriores del Palacio de Justicia, bajo el lema “¡Nada que celebrar, todo por reivindicar!”.

Durante la manifestación en el Centro de Lima, periodistas como Pedro Salinas tomaron la palabra para denunciar las acciones tomadas desde el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso contra la prensa nacional.

También tomó la palabra Nora Méndez, madre de la periodista Melissa Alfaro Méndez (23), jefa de informaciones del semanario Cambio, quien fue asesinada por la explosión de un sobre-bomba el 3 de octubre de 1991.

Del mismo modo, intervinieron reporteros llegados de diversas regiones del país, como Ingrid Ramírez (Huacho) y Luis Úrsula (Huánuco), quienes pidieron “unidad con sinceridad” para enfrentar la censura del poder de turno.

A la fecha, la ANP ha registrado más de 200 ataques a periodistas en todo el territorio nacional. Por ello, de manera simultánea, dicho gremio convocó a sus filiales en la costa, sierra y selva para llevar a cabo el plantón.

En la medida de protesta participaron representantes de la ANP en Abancay, Casma, Chiclayo, Cusco, Ilo, Iquitos, Jaén, Juliaca, Tarapoto y Tumbes.

Cabe indicar que por el Día del Periodista, la ANP advirtió que el ejercicio de la profesión se encuentra en uno de los momentos más críticos de nuestra historia republicana reciente por una permanente criminalización de la actividad informativa.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, señaló que existe un “hostigamiento” hacia los periodistas que se expresa en el acoso judicial, en el uso indebido de la justicia para intimidar y en fiscales que citan a colegas en condición de testigos por el solo hecho de cubrir hechos de interés público.

“En simultáneo, cada 60 días el Congreso de la República presenta proyectos de ley con impacto directo en las libertades informativas, intentando recortar o condicionar el ejercicio del periodismo”, expresó.

“Estos ataques legislativos, lejos de ser hechos aislados, configuran una estrategia sistemática para debilitar a la prensa, silenciar voces críticas y reducir el espacio democrático”, agregó.

El dato

La ANP, a través de su Observatorio de Libertad de Prensa, reportó que ocho periodistas fueron agredidos el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, durante las protestas ciudadanas contra el Gobierno en el Cercado de Lima.

Del total de casos documentados, siete fueron perpetrados por agentes de la Policía Nacional (PNP) y uno por civiles.

El gremio precisó que se trató principalmente de agresiones físicas (seis incidentes), además de tres episodios de hostigamiento, que pusieron en riesgo a los reporteros en pleno ejercicio de su labor informativa.