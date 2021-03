“Cuando me designaron a trabajar como asistente en una relatoría del, por aquel entonces Tribunal Correccional, la relatora no me aceptó porque ella trabajaba con hombres. Yo le pregunté por qué no puedo laborar ahí y me dijo ' porque las mujeres son incompetentes, y más aun si tú eres una estudiante de Derecho’. A pesar de que le dije que me diera una oportunidad de demostrarle que no es así como ella pensaba, sin embargo, no tuve éxito. Lo increíble de esta historia es que una mujer discriminó a otra mujer”