El congresista Diego Bazán, de la bancada Avanza País, aseguró que su agrupación política promoverá la presentación de una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

En declaraciones a Canal N, el parlamentario aseguró que la citación que el pleno aprobó y que será atendida por el primer ministro este jueves en la tarde es equivalente a una interpelación.

“En ese escenario, desde Avanza País tenemos clara la situación que vamos a ir por la censura del premier Aníbal Torres, sea cual esa las respuestas”, aseguró.

Diego Bazán dijo no temer quemar una "bala de plata". (Canal N)

Bazán dijo que no solo tomarán en cuenta sus declaraciones para azuzar movilizaciones en defensa del Gobierno de Pedro Castillo, sino otros cuestionamientos acumulados por el jefe del Gabinete que calificó como el “más nefasto” de los últimos años.

“Si el premier viene con la intención de hacer cuestión de confianza, creo que simplemente es adelantarse a la posible censura que plantearemos en ese momento. No nos genera ningún temor. Tenemos claro que primero es el país. En ese escenario, quemar una bala de plata no nos interesa, no nos aferramos al cargo”, comentó.

El congresista exhortó al resto de bancadas del Poder Legislativo que se sumen a su intención de censurar a Aníbal Torres, aunque eso incluya una cuestión de confianza. Para Bazán, esto aceleraría la salida de Pedro Castillo de la presidencia.