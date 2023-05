El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se refirió al proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República en primera votación que eleva las penas por difamación y consideró que no se puede “coactar la libertad de prensa”.

En declaraciones a los periodistas, indicó que el texto aprobado por el Parlamento el último jueves puede ser perfeccionado, pero que no se debe pensar que afectará a los periodistas. También remarcó que el Poder Judicial no afectará la libertad de prensa.

“Habría que ver cuáles son los motivos que habrían tenido los congresistas. Lo que yo sí me pregunto es que a veces no hay apuro en sacar tales leyes. El Perú necesita leyes urgentes, [no se debe] afectar la libertad de prensa. Eso –tenga la seguridad- no se puede coactar, más aún el periodismo de investigación”, expresó.

“Quizás puede haber una cuestión de interpretación o de perfeccionamiento al texto legal, pero de ninguna manera se puede pensar que esto va a afectar a los periodistas porque no debe ser así. El Poder Judicial va a ser muy claro: no se va a afectar la libertad de prensa”, agregó.

Cabe indicar que el titular del Poder Judicial brindó estas declaraciones durante la presentación del programa “Sirviendo a mi comunidad”, donde sentenciados por penas leves realizan servicio comunitario para cumplir su condena.

Presidente del Poder Judicial en contra de ley que busca incrementar penas por difamación

El último jueves y sin expresar ninguna justificación y con la opinión en contra del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo, el Congreso aprobó en primera votación el incremento del marco de pena del delito de difamación cometido a través de medios de comunicación, que ahora será entre 2 a 4 años.

El dictamen, que modifica los códigos Penal y Civil para “sancionar la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva”, tendrá una segunda votación en siete días.

Si el delito se comete por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web de divulgación colectiva u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con 120 a 365 días-multa y una reparación civil en favor del querellante.

Con relación a la reparación, aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor.

Finalmente, aquel que por dolo atribuye a una persona, un delito, un hecho, una cualidad, o una conducta que pueda perjudicar su honor, reputación o intimidad personal está obligado a indemnizarlo.