Ayer a las 6:46 p.m, el ex presidente Alan García Pérez publicó en su cuenta de Twitter: "Nos allanamos para que nadie piense que ocultamos algo. Y para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria y apoyar al Aprismo".



En la noche, sin embargo, se presentó a la residencia del embajador de Uruguay, Carlos Barros Oreiro, en la avenida Pezet, enSan Isidro, para pedirle asilo diplomático. Ahí permanece en calidad de huésped. Lo acompañan algunos parientes y dirigentes apristas.



El sábado, el juez Juan Sánchez Balbuena ordenó el impedimento

de salida de Alan García por 18 meses, para garantizar su participación en las investigaciones por el caso de la adjudicación a Odebrecht de la línea 1 del metro de Lima.

Tras enterarse de la decisión del magistrado, Alan García dijo a los medios: "Para mí no es un ningún deshonor estar 18 meses en mi patria. Puede ser que hubiera querido salir a dar una conferencia, puede ser, pero si esto es así y es la necesidad, acato y estoy aquí. Para eso he sido presidente de nuestra patria dos veces, aceptando sus reglas, aceptando su psicología y aceptando el destino que Dios nos dé".

En su cuenta de Twitter, escribió: "Nos hemos allanado al pedido de impedimento de salida del país porque tenemos interés en que se profundice toda investigación".

También dijo: "A todo el país le digo que tengo en paz mi conciencia. Ni me vendí ni nada pedí. Creo en la historia y en la gloria del aprismo que es mi única riqueza".

A continuación, algunos de los pronunciamientos de Alan García con respecto a su impedimento de salida del país:

- “No me afecta la restricción de salida y declaro que me allano y que la acepto como vengo colaborando en las 49 veces y en los 7 años desde que dejé el poder” (Minuto 2:50 del video).

-“Yo creo que se está haciendo persecución política. He estado 49 veces en los juzgados y en el Congreso. Lamento mucho que se use ese tipo de instrumentos para infamar a personas políticas”, dijo (Video: minuto 4:09).

-“Dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de veinte millones, entonces dicen: veinte millones, menos 8 que le dieron el viceministro, los otros 12 deben ser de Alan García… Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo”.



-"Compraron a Toledo con 20 millones, a Humala con 3 millones igual a Villaran y PPK. Declarado y probado. Sobre Alan Garcia ni una cuenta ni un soborno. Que quede claro a mis enemigos. Pueden odiarme, pero no me vendo" (Twitter, 30 de octubre).

-"Hoy presté Mi 46va declaración en las fiscalias. Paciencia. A otros expresidentes les han encontrado y probado cuentas y sobornos. Conmigo se equivocan, yo no me vendo" (Twitter, 9 de octubre).

-"Al corrupto Cuba debe imponérsele la pena más alta por exigir sobornos. Dañó la imagen de la obra más importante hecha en favor del pueblo: el Tren Eléctrico" (Twitter, 5 de octubre).

