Humberto Abanto, abogado del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, confirmó que su patrocinado compró un reloj Rolex con el propósito de obsequiárselo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, pero esta no lo aceptó y quedaron en usarlo como un “préstamo”.

“El primer reloj del que mucho se habla es el del 31 de mayo. En realidad, el señor Oscorima lo compró con el propósito de obsequiárselo a la señora presidenta. Fue su intención, la señora fue muy firme en decirle: ‘Me pones en un problema porque esto tengo que declararlo, tengo que ponerlo en mi declaración, cómo voy a explicar que tengo esto”, indicó Abanto al programa Nunca es tarde, de RPP Noticias.

“No sé si es el mismo 31 (de mayo) que lo lleva, pero sí puedo decirle que es en el curso de esa semana, entre esos días. Si me queda claro que la presidente le dijo que no, entonces él le dijo: ‘igual úselo, téngalo como un préstamo, en todo caso. Si te molesta, recíbeme el regalo y me lo devuelves cuando te parezca”, añadió.

El letrado recalcó que la mandataria rechazó el presente de su patrocinado y que este le fue restituido entre la última semana de febrero y la primera de marzo.

Aclaró, además, que fueron tres relojes y no cuatro los que la presidenta recibió en calidad de “préstamo” por parte del gobernador regional.

“[¿Esta es la historia de un reloj?] No, los tres, luego viene uno más. Ese sí es en julio, cerca de Fiestas Patrias. Son tres, no son cuatro relojes. No recuerdo bien cuál es la fecha del tercero que es un reloj un poco más antiguo. Son relojes de varón estos dos últimos. El primero sí fue comprado para ella y es un reloj de mujer, no fue recibido por ella”, precisó.

Abanto explicó que el propósito de Oscorima al ofrecerle los relojes a Boluarte “puede sonar frívolo, y es que la presidenta trata con otros jefes de Estado que suelen lucir adornos personales bastante o mucho mejores que los que ella estaba exhibiendo”. Señaló que el gobernador le dijo a la mandataria que ella necesitaba tener ese tipo de accesorios porque trataba con personalidades de alto nivel.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo