El abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, espera que su clienta presente una acción de amparo ante el Poder Judicial para anular la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que aprobó el Congreso de la República, algo que le ha recomendado directamente.

“Nosotros pedimos (al Congreso) la reprogramación y eso se entendió por un no, y procedieron a vacarla solo con votos. Frente a eso, hemos sugerido la interposición de una demanda de amparo”, comentó este martes a RPP.

Campos recordó que la Corte Internacional de Derechos Humanos ha condenado dos veces al Perú, además de que el Tribunal Constitucional (TC) ha establecido la necesidad de plazos razonables para que se ejerza la defensa.

“El Perú ha sido condenado dos veces por la Corte IDH, caso Castillo Petrozzi y caso TC, precisamente por lo que ocurrió ese día. Cuando ya se le otorgó la defensa, no se le puede otorgar solo 56 minutos para el desarrollo de su defensa de madrugada”, explicó el abogado de Dina Boluarte.

Joseph Campos insistió en que hay antecedentes que contribuyen a su causa, ya que Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra sí pudieron defenderse ante el pleno por mociones de vacancia similares.

“Ya está en manos de la presidenta de la República decidir si va a interponer o no este amparo”, concluyó.